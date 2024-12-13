Créateur de Vidéos du Service d'Assistance Interne : Créez des Formations Plus Rapidement

Transformez rapidement vos scripts de service d'assistance interne en vidéos de formation professionnelles. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script améliore l'efficacité de l'équipe et le partage des connaissances.

Créez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouveaux employés, expliquant la manière la plus simple de soumettre des tickets en utilisant le créateur de vidéos du service d'assistance interne. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars IA amicaux et une voix off IA claire et enthousiaste, générée de manière fluide à partir de texte en vidéo à partir du script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide de documentation vidéo concis de 45 secondes pour les employés existants, abordant un problème courant de dépannage logiciel. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et épuré avec un avatar IA démontrant les étapes, accompagné d'une voix off calme et rassurante pour garantir la clarté.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes annonçant une nouvelle fonctionnalité pour le système de service d'assistance interne, ciblant tous les employés. Utilisez des modèles et des scènes vibrants avec des transitions rapides et une voix off énergique, garantissant que les informations cruciales sont facilement digestibles grâce à des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo perspicace de 50 secondes pour la direction et les départements internes, mettant en avant l'efficacité de l'équipe du service d'assistance dans la résolution des problèmes en tant que créateur de vidéos du service d'assistance interne. Le style visuel et audio doit être de type documentaire et engageant, incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock pour raconter l'histoire efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos du Service d'Assistance Interne

Créez sans effort des vidéos de service d'assistance interne claires, engageantes et cohérentes pour autonomiser votre équipe et rationaliser les processus de support.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Contenu
Commencez par rédiger vos instructions de service d'assistance. Notre plateforme utilise le "texte en vidéo à partir de script" pour transformer automatiquement votre texte en contenu vidéo engageant, servant de créateur de vidéos de service d'assistance interne efficace.
2
Step 2
Sélectionnez des Visuels pour la Clarté
Améliorez vos explications en choisissant parmi divers "avatars IA" ou en utilisant l'enregistrement d'écran pour démontrer visuellement des solutions pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez Votre Vidéo
Assurez l'accessibilité et la cohérence de votre marque dans votre documentation vidéo en ajoutant des "sous-titres/captions" précis et en incorporant les éléments de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez avec Votre Équipe
Une fois votre vidéo de communication interne terminée, "exportez"-la facilement dans le format souhaité et partagez-la dans toute votre organisation pour un accès instantané et un support amélioré.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Internes Complexes

.

Simplifiez les procédures techniques complexes et les politiques internes en guides vidéo clairs et compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen, en tant que plateforme "d'IA générative" de premier plan, permet aux utilisateurs de transformer des idées en vidéos époustouflantes. Il simplifie la "création de vidéos native aux prompts" et offre des capacités de "texte en vidéo" avec des "avatars IA" et des voix réalistes, permettant une "génération de vidéos de bout en bout" pour divers projets créatifs.

HeyGen peut-il être utilisé pour des communications internes et des vidéos de formation efficaces ?

Absolument. HeyGen sert d'excellent "créateur de vidéos du service d'assistance interne" et est idéal pour créer des "vidéos de formation" et des "vidéos de communication interne" engageantes. Avec des "avatars IA" réalistes et des voix off "IA" personnalisées, vous pouvez rapidement produire du contenu professionnel de haute qualité pour votre organisation.

Quels types d'avatars IA et d'options vocales HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose une gamme diversifiée d'"avatars IA" réalistes et d'options vocales "IA" personnalisées pour correspondre parfaitement à votre marque et à votre message. Notre "plateforme d'IA générative" garantit que ces avatars délivrent vos scripts de "texte en vidéo" de manière naturelle et professionnelle, améliorant votre expérience de "créateur de vidéos".

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour l'enregistrement d'écran et la documentation vidéo accessible ?

Oui, HeyGen prend en charge une "documentation vidéo" robuste en vous permettant d'incorporer facilement l'"enregistrement d'écran" dans vos projets. De plus, vous pouvez utiliser l'"éditeur vidéo" intégré pour des ajustements et générer automatiquement des "sous-titres IA" pour garantir que votre contenu est accessible et engageant, prêt à être exporté au format "MP4".

