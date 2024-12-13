Générateur de Support Interne : Rationalisez le Support & Améliorez l'Efficacité

Automatisez le routage des tickets et améliorez le soutien aux employés avec un centre d'aide en libre-service pour une meilleure conformité aux SLA et des analyses en temps réel.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables informatiques et les administrateurs système, montrant comment un logiciel de support interne automatise le routage des tickets et améliore l'efficacité opérationnelle. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des animations d'interface utilisateur fluides et une voix off autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et une diffusion cohérente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les employés et les départements RH, démontrant la puissance d'une base de connaissances robuste et d'un centre d'aide en libre-service. La vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant, avec un ton audio motivant, soulignant comment elle renforce le soutien aux employés. Un avatar AI engageant peut guider les spectateurs à travers le processus, généré à l'aide de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes destinée aux directeurs informatiques et aux responsables des opérations, illustrant comment les rapports personnalisés et les analyses en temps réel d'un générateur de support interne favorisent une meilleure prise de décision et garantissent la conformité aux SLA. La présentation visuelle doit être riche en données, avec des graphiques et tableaux de bord dynamiques, accompagnée d'une voix off analytique et confiante, enrichie par des sous-titres clairs fournis par HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs d'équipe de support et le personnel informatique, mettant en avant les capacités transparentes du système multicanal d'un service d'assistance informatique, y compris l'intégration cruciale des e-mails. Le style visuel et audio doit être rapide et informatif, démontrant des transitions rapides entre divers canaux de communication. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Support Interne

Configurez et gérez efficacement votre système de support interne pour autonomiser les employés et rationaliser les demandes IT et RH.

1
Step 1
Choisissez Votre Configuration de Base
Sélectionnez les modules et configurations de base pour votre support interne, établissant des rôles utilisateurs et des catégories de support pour répondre aux divers besoins de soutien des employés.
2
Step 2
Créez Votre Base de Connaissances
Construisez une base de connaissances complète avec des FAQ, des articles pratiques et des guides de dépannage, permettant aux employés de trouver des réponses instantanées de manière autonome.
3
Step 3
Appliquez l'Automatisation & le Routage
Configurez des règles d'automatisation pour automatiser le routage des tickets, garantissant que les demandes des employés sont efficacement dirigées vers les équipes de support appropriées.
4
Step 4
Ajoutez des Canaux de Communication
Intégrez divers canaux de communication, comme l'e-mail, dans votre support pour offrir aux employés des options flexibles pour soumettre et suivre les demandes de support.

Cas d'Utilisation

Générez des Mises à Jour Internes Rapides

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour des annonces internes, des mises à jour de politiques ou des conseils de support, améliorant les communications internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI pour la création de vidéos ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI avancés et la génération de voix off. Cette automatisation sophistiquée simplifie votre production vidéo, vous permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle efficacement.

Quels contrôles de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées pour maintenir la cohérence de la marque. Vous pouvez gérer ces actifs numériques efficacement, garantissant que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque sur diverses plateformes.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées pour améliorer un centre d'aide en libre-service ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer du contenu vidéo engageant pour votre centre d'aide en libre-service ou une base de connaissances interne. Ces vidéos, complètes avec sous-titres, peuvent considérablement améliorer le soutien aux employés et réduire le besoin d'interactions traditionnelles avec le support interne.

HeyGen prend-il en charge divers formats d'aspect et d'exportation ?

Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement des formats d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que vos vidéos sont optimisées pour toute plateforme ou système multicanal. Cette flexibilité technique permet une intégration transparente et une large applicabilité de vos actifs vidéo.

