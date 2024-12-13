Générateur de Support Interne : Rationalisez le Support & Améliorez l'Efficacité
Automatisez le routage des tickets et améliorez le soutien aux employés avec un centre d'aide en libre-service pour une meilleure conformité aux SLA et des analyses en temps réel.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les employés et les départements RH, démontrant la puissance d'une base de connaissances robuste et d'un centre d'aide en libre-service. La vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant, avec un ton audio motivant, soulignant comment elle renforce le soutien aux employés. Un avatar AI engageant peut guider les spectateurs à travers le processus, généré à l'aide de la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Produisez une vidéo détaillée de 2 minutes destinée aux directeurs informatiques et aux responsables des opérations, illustrant comment les rapports personnalisés et les analyses en temps réel d'un générateur de support interne favorisent une meilleure prise de décision et garantissent la conformité aux SLA. La présentation visuelle doit être riche en données, avec des graphiques et tableaux de bord dynamiques, accompagnée d'une voix off analytique et confiante, enrichie par des sous-titres clairs fournis par HeyGen.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs d'équipe de support et le personnel informatique, mettant en avant les capacités transparentes du système multicanal d'un service d'assistance informatique, y compris l'intégration cruciale des e-mails. Le style visuel et audio doit être rapide et informatif, démontrant des transitions rapides entre divers canaux de communication. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Exploitez les vidéos alimentées par l'AI pour élever la formation des employés sur les outils et processus de support, améliorant la rétention et l'efficacité opérationnelle.
Développez des Cours Internes Complets.
Développez rapidement des cours internes étendus et des vidéos de base de connaissances, garantissant que tous les employés reçoivent une formation de soutien cohérente et accessible.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI pour la création de vidéos ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo captivant en utilisant des avatars AI avancés et la génération de voix off. Cette automatisation sophistiquée simplifie votre production vidéo, vous permettant de créer des vidéos de qualité professionnelle efficacement.
Quels contrôles de personnalisation et de branding HeyGen offre-t-il ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées pour maintenir la cohérence de la marque. Vous pouvez gérer ces actifs numériques efficacement, garantissant que tout votre contenu vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque sur diverses plateformes.
Les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées pour améliorer un centre d'aide en libre-service ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer du contenu vidéo engageant pour votre centre d'aide en libre-service ou une base de connaissances interne. Ces vidéos, complètes avec sous-titres, peuvent considérablement améliorer le soutien aux employés et réduire le besoin d'interactions traditionnelles avec le support interne.
HeyGen prend-il en charge divers formats d'aspect et d'exportation ?
Oui, HeyGen prend en charge le redimensionnement des formats d'aspect et diverses options d'exportation pour garantir que vos vidéos sont optimisées pour toute plateforme ou système multicanal. Cette flexibilité technique permet une intégration transparente et une large applicabilité de vos actifs vidéo.