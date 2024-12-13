Générateur de vidéos guides internes pour des vidéos de formation faciles

Exemple de Prompt 1
Développez un guide engageant de 45 secondes expliquant étape par étape une nouvelle fonctionnalité logicielle aux employés existants, avec une esthétique visuelle moderne et vibrante et une musique de fond entraînante, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une documentation vidéo complète de 75 secondes pour une procédure opérationnelle standard (SOP) critique, destinée à tout le personnel des départements, en employant un style visuel simple et informatif avec une voix off claire et directe, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et cohérente.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation concise de 30 secondes annonçant une mise à jour mineure de produit pour l'équipe de vente, en incorporant des graphiques dynamiques et une voix off énergique, en s'appuyant fortement sur la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour mettre en évidence visuellement les changements clés et les avantages pour la formation des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos guides internes

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles, des SOP et des guides d'intégration des employés en utilisant des outils alimentés par AI pour rationaliser la communication et la documentation internes.

1
Step 1
Créez votre script ou commencez avec un modèle
Commencez par rédiger le script de votre guide ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles professionnels. Utilisez la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour transformer votre contenu en une narration visuelle sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et voix off
Améliorez votre guide avec un présentateur engageant. Choisissez parmi divers avatars AI et générez des voix off naturelles pour transmettre votre message clairement et de manière cohérente.
3
Step 3
Appliquez des éléments de marque et visuels
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs. Intégrez des médias de la bibliothèque ou téléchargez les vôtres pour enrichir votre documentation vidéo.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation terminée
Une fois votre guide interne terminé, exportez-le dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Incluez des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité, rendant vos vidéos de formation prêtes pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les informations techniques complexes

Transformez les formations techniques complexes et les procédures internes complexes en guides vidéo clairs et digestes pour une compréhension et une application plus faciles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos guides internes et de contenu de formation ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour rationaliser la production de vidéos guides internes de haute qualité et de contenu de formation. Il transforme le texte en documentation vidéo engageante avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles d'AI, réduisant considérablement le temps de production.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire rapidement des guides vidéo étape par étape ?

HeyGen propose une fonctionnalité puissante de transformation de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir facilement des scripts en guides vidéo détaillés étape par étape. Sa vaste bibliothèque de modèles et de scènes aide à accélérer le processus de création, garantissant des guides vidéo cohérents et professionnels pour tous vos besoins.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos générées par AI pour la cohérence de la marque dans la formation des employés ?

Oui, HeyGen prend en charge des contrôles de marque robustes, permettant aux entreprises de maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos de formation des employés et SOP. Vous pouvez personnaliser les avatars AI et utiliser les logos et couleurs de votre marque pour aligner parfaitement les vidéos avec votre identité d'entreprise.

Quels types de documentation vidéo peuvent être créés à l'aide de la plateforme HeyGen ?

HeyGen est très polyvalent, facilitant la création de diverses documentations vidéo, y compris des formations techniques complètes, des matériaux d'intégration engageants et des guides vidéo clairs. Ses capacités soutiennent divers besoins de communication interne, des tutoriels de base aux procédures opérationnelles complexes.

