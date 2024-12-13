Créez une vidéo FAQ interne concise de 45 secondes pour les nouveaux employés, abordant les questions courantes sur la culture d'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant les informations avec une voix off chaleureuse et claire générée directement à partir de votre script. Assurez-vous que la vidéo utilise les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour un rendu professionnel et accessible, facilitant le partage des connaissances internes essentielles.

