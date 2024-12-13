Créateur de Vidéos FAQ Internes pour un Partage de Connaissances Sans Effort

Simplifiez la formation des employés et la communication interne avec notre plateforme puissante, mettant en vedette des avatars AI dynamiques pour un contenu engageant.

Créez une vidéo FAQ interne concise de 45 secondes pour les nouveaux employés, abordant les questions courantes sur la culture d'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant les informations avec une voix off chaleureuse et claire générée directement à partir de votre script. Assurez-vous que la vidéo utilise les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour un rendu professionnel et accessible, facilitant le partage des connaissances internes essentielles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour présenter les principales politiques de l'entreprise et les valeurs de l'équipe. Adoptez un style visuel soigné et corporatif avec des transitions fluides et une musique de fond entraînante, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de contenu. Cette vidéo, destinée aux nouvelles recrues, doit tirer parti de la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo pour transformer rapidement les politiques écrites en un format engageant et facile à assimiler, établissant un ton positif dès le premier jour.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes mettant en avant une récente réussite de l'entreprise ou une étape importante d'un projet. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et énergique avec des coupes rapides et une musique de fond inspirante, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la clarté. Ciblez cette vidéo vers tous les employés et intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels captivants, améliorant le partage des connaissances internes entre les départements.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les chefs d'équipe et les responsables de département, décrivant les nouvelles meilleures pratiques en gestion de projet. La présentation visuelle doit être claire et autoritaire, utilisant un ton professionnel avec un récit simple, et optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats. Ce prompt de création de vidéo FAQ interne met l'accent sur l'utilisation de la création vidéo native de HeyGen pour générer efficacement du contenu informatif complexe, assurant une communication interne cohérente.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos FAQ Internes

Transformez sans effort les questions courantes en vidéos FAQ claires et engageantes pour votre équipe, améliorant la communication interne et le partage des connaissances avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez vos réponses FAQ, puis convertissez facilement votre texte en contenu vidéo engageant grâce à notre puissante fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos FAQ, assurant une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour vos vidéos de communication interne.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez l'attrait de votre vidéo en incorporant des visuels pertinents, votre logo d'entreprise et les couleurs de votre marque à l'aide de nos modèles vidéo polyvalents.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez votre vidéo FAQ finale avec des sous-titres automatiques, prête pour un partage de connaissances interne fluide et des programmes de formation des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes

.

Utilisez la vidéo AI pour simplifier les politiques, procédures ou FAQ techniques complexes, rendant les informations internes complexes facilement compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux équipes de produire rapidement des vidéos de communication interne de haute qualité en utilisant une large gamme de modèles vidéo professionnels et nos modèles innovants GenAI, rationalisant le processus de création de contenu. Ce moteur créatif permet une itération rapide et une communication percutante.

HeyGen peut-il produire des vidéos FAQ internes engageantes avec des avatars AI réalistes ?

Oui, HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de conversion de texte en vidéo pour transformer vos scripts en vidéos FAQ internes dynamiques. Cela permet un contenu cohérent et évolutif sans avoir besoin d'une équipe de tournage ou d'un studio.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour un partage de connaissances interne complet ?

HeyGen propose une plateforme de génération vidéo de bout en bout, incluant des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les contrôles de marque, idéale pour créer du contenu professionnel pour les programmes de formation des employés et les vidéos de partage de connaissances internes. Cela garantit l'accessibilité et maintient la cohérence de la marque.

HeyGen prend-il en charge la génération rapide de vidéos AI ?

HeyGen accélère la création de vidéos AI grâce à son approche intuitive de création vidéo native par prompt, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos captivantes à partir de simples invites textuelles. Cela permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos AI, transformant efficacement les idées en contenu visuel.

