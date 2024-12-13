Créez une vidéo d'instruction d'une minute démontrant comment utiliser le nouveau générateur de vidéos FAQ interne. Cette vidéo est destinée aux équipes de support technique, les guidant à travers le processus de réponse rapide aux questions courantes des utilisateurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs ou des illustrations, complétés par une voix off informative et amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre précisément les étapes et améliorer la clarté avec des avatars AI représentant le présentateur.

Générer une Vidéo