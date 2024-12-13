Améliorez la Communication Interne avec un Générateur de Vidéos FAQ interne

Créez des vidéos FAQ engageantes pour une intégration et une formation fluides avec des avatars AI dynamiques.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute démontrant comment utiliser le nouveau générateur de vidéos FAQ interne. Cette vidéo est destinée aux équipes de support technique, les guidant à travers le processus de réponse rapide aux questions courantes des utilisateurs. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des enregistrements d'écran clairs ou des illustrations, complétés par une voix off informative et amicale. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre précisément les étapes et améliorer la clarté avec des avatars AI représentant le présentateur.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes qui couvre efficacement les politiques essentielles de l'entreprise dans le cadre de la documentation vidéo pour les nouveaux employés. Ciblez les départements RH et les nouvelles recrues, en visant une esthétique visuelle moderne et accueillante avec des animations subtiles et une voix calme et professionnelle. Exploitez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque et assurez-vous que les informations critiques sont accessibles grâce aux sous-titres/captions automatiques pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne détaillée de 2 minutes expliquant une mise à jour système récente et significative aux équipes d'ingénierie et aux équipes de projet interfonctionnelles. Le style visuel doit être très technique et détaillé, incorporant des diagrammes précis et des démonstrations fonctionnelles, soutenus par une voix off experte et autoritaire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une qualité de narration constante et puisez dans la bibliothèque de médias/stock pour enrichir les explications techniques avec des visuels pertinents.
Exemple de Prompt 3
Créez une série de vidéos FAQ engageantes, chacune durant environ 45 secondes, pour répondre aux questions techniques courantes sur un outil logiciel interne. Ces vidéos de questions-réponses sont destinées à tous les employés utilisant l'outil, et doivent présenter un style visuel dynamique et direct avec des mises en évidence de texte à l'écran, présentées avec une voix accessible et conversationnelle. Implémentez les sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour améliorer la compréhension et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour une distribution facile sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos FAQ Interne

Créez facilement des vidéos FAQ internes engageantes et informatives pour rationaliser le partage des connaissances et améliorer la compréhension des employés dans toute votre organisation.

1
Step 1
Collez Votre Texte FAQ
Commencez par coller vos questions et réponses FAQ internes directement dans l'éditeur de script pour utiliser notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo, convertissant instantanément votre contenu en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre contenu FAQ, ajoutant une touche humaine sans besoin de caméra ou de studio.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo en appliquant les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos, les couleurs et la musique de fond, assurant la cohérence avec vos communications internes.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo, puis générez le produit final. La plateforme inclut automatiquement des sous-titres/captions, rendant vos vidéos FAQ internes accessibles et faciles à comprendre pour tous les employés.

Cas d'Utilisation

Renforcez la Communication Interne

Créez des vidéos AI percutantes pour les communications internes, favorisant un environnement de travail positif et renforçant le moral et l'engagement de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos FAQ internes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos FAQ internes en convertissant des scripts textuels en vidéos engageantes à l'aide d'avatars AI réalistes et de la technologie texte-à-vidéo. Cette puissante plateforme d'IA générative rend la documentation vidéo facile, même pour des sujets complexes.

Puis-je personnaliser l'image de marque et l'apparence de mes vidéos FAQ avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans vos vidéos FAQ. Utilisez nos modèles et scènes professionnels, ainsi que l'éditeur vidéo intuitif, pour vous assurer que vos vidéos FAQ engageantes s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des vidéos ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres/captions précis et offre une génération de voix off avancée, garantissant que vos vidéos de communication interne sont accessibles à tous. Notre plateforme prend également en charge divers rapports d'aspect et des exports de haute qualité, maximisant l'efficacité pour des plateformes diverses.

Au-delà des FAQ, quels autres types de documentation vidéo HeyGen peut-il produire ?

HeyGen est polyvalent pour divers besoins de documentation vidéo, allant au-delà des simples vidéos FAQ. Vous pouvez créer facilement des vidéos de formation engageantes, du contenu d'intégration complet et des vidéos de questions-réponses dynamiques pour faciliter le partage efficace des connaissances au sein de votre organisation.

