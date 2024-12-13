Créateur de Vidéos de Démonstration Interne : Simplifiez la Formation des Équipes

Créez des vidéos de démonstration produit engageantes avec des fonctionnalités alimentées par l'AI et une génération de voix off professionnelle pour améliorer la clarté.

Pour les équipes internes et les nouveaux employés, visualisez une vidéo de démonstration interne d'une minute mettant en avant une mise à jour logicielle récente. Cette vidéo doit avoir un style visuel professionnel mais accessible, complété par une voix off AI amicale et claire. Utilisez impérativement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message cohérent, faisant de cet outil une solution idéale pour créer des vidéos de démonstration interne.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de démonstration produit de 90 secondes conçue spécifiquement pour les clients potentiels et les équipes de vente, mettant en avant les avantages uniques de notre nouveau produit. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et élégante, avec un avatar AI engageant pour la présentation. Implémentez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité, consolidant ainsi le rôle de HeyGen en tant que créateur de vidéos de démonstration produit de premier plan.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous de créer une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les marketeurs et créateurs de contenu, démontrant des stratégies efficaces pour générer rapidement du contenu sur les réseaux sociaux ? Le style visuel et audio souhaité est énergique et contemporain, utilisant largement les divers modèles et scènes de HeyGen pour montrer les possibilités créatives. Cette approche permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos AI, transformant un concept simple en un script de démonstration professionnelle avec facilité.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo d'explication technique de 45 secondes est nécessaire pour les développeurs et le personnel de support technique afin de décrire clairement une nouvelle intégration API. Elle doit maintenir un style visuel et audio précis et sans fioritures, mettant fortement en avant des enregistrements d'écran détaillés et des annotations à l'écran. Exploitez la riche bibliothèque de médias/stock pour illustrer des points complexes, démontrant comment les fonctionnalités AI de HeyGen facilitent la création de contenu technique basé sur l'enregistrement d'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de démonstration interne

Créez efficacement des démonstrations de produits internes convaincantes avec le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen, conçu pour la clarté, l'impact et le partage rapide.

1
Step 1
Créez votre vidéo de démonstration
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo pour configurer rapidement votre démonstration interne, fournissant une base professionnelle.
2
Step 2
Ajoutez une narration alimentée par l'AI
Améliorez votre démonstration produit en ajoutant une voix off AI, transformant votre script en explications parlées engageantes pour vos fonctionnalités.
3
Step 3
Appliquez un branding personnalisé
Assurez-vous que votre démonstration est conforme aux directives de l'entreprise en appliquant un branding personnalisé, y compris des logos et des couleurs de marque, pour un look cohérent.
4
Step 4
Partagez votre démonstration interne
Exportez et partagez facilement votre vidéo de démonstration interne soignée avec votre équipe ou vos parties prenantes, communiquant efficacement la valeur de votre produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Engagez et motivez les équipes internes

Créez des vidéos internes percutantes pour les annonces de l'entreprise, les mises à jour de projets ou le contenu motivationnel pour renforcer le moral et la compréhension de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées pour rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo, permettant aux utilisateurs de créer du contenu de haute qualité efficacement. Son puissant créateur de vidéos AI transforme les scripts en vidéos dynamiques avec facilité.

HeyGen peut-il intégrer l'enregistrement d'écran avec des capacités de voix off AI ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'enregistrer leur écran et de l'intégrer de manière transparente avec une voix off AI, créant ainsi des vidéos de tutoriel ou de démonstration produit complètes. Cette capacité permet une création efficace de vidéos de démonstration interne.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les vidéos HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez appliquer un branding personnalisé, y compris des logos et des schémas de couleurs, pour maintenir une apparence professionnelle cohérente sur tous vos actifs vidéo.

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de démonstration produit et les communications internes ?

HeyGen permet aux entreprises de produire rapidement et efficacement des vidéos de démonstration produit convaincantes et des vidéos de démonstration interne. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités AI, vous pouvez mettre en valeur les fonctionnalités des produits et communiquer des idées complexes clairement à votre audience.

