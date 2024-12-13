Créateur de Vidéos de Cours Internes : Créez des Vidéos de Formation Engagantes
Produisez facilement des vidéos de formation professionnelle pour les employés avec de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés existants sur une nouvelle procédure de conformité critique. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et amical, en incorporant des avatars AI pour présenter l'information de manière conversationnelle mais autoritaire, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect soigné, démontrant son efficacité en tant que créateur de vidéos de formation.
Concevez une vidéo de communication interne de 2 minutes détaillant le déploiement d'un nouvel outil de développement interne. Ciblez l'équipe de développement avec des visuels illustratifs et précis et une voix technique générée via la génération de voix off de HeyGen. Intégrez des diagrammes pertinents et des enregistrements d'écran de manière transparente en utilisant la bibliothèque de médias/stock, démontrant la polyvalence de la plateforme en tant que plateforme complète de création vidéo.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes "comment faire" expliquant un raccourci logiciel courant pour tous les employés. Cette vidéo de formation engageante doit présenter des visuels rapides et une narration énergique, facilement créée en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script. Assurez-vous que le résultat final est optimisé pour divers canaux de communication interne en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Cours Internes Rationalisée.
Développez et déployez efficacement plus de cours internes, élargissant votre portée de formation à tous les employés.
Formation des Employés Engagée.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création vidéo efficace ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos soignées en utilisant des avatars AI réalistes et une technologie sophistiquée de synthèse vocale AI. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer du contenu de haute qualité rapidement et efficacement, rationalisant l'ensemble du processus de production du texte à la vidéo.
Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme intuitive pour les créateurs de vidéos de formation ?
HeyGen offre une interface intuitive de glisser-déposer et une riche bibliothèque de modèles vidéo, rendant simple pour tout créateur de vidéos de formation de produire du contenu professionnel. Vous pouvez facilement personnaliser les vidéos avec les logos et couleurs spécifiques de votre marque, assurant une communication interne cohérente.
HeyGen peut-il aider à ajouter des fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres ?
Oui, HeyGen génère et intègre automatiquement des sous-titres dans vos vidéos, améliorant considérablement l'accessibilité pour tous les spectateurs. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos de cours internes et vos supports de formation des employés sont conformes et faciles à suivre, rendant votre contenu plus inclusif.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de cours internes ?
En tant que créateur idéal de vidéos de cours internes, HeyGen simplifie la création de contenu en combinant des avatars AI, la fonctionnalité de texte en vidéo, et l'enregistrement d'écran et de caméra. Cela permet des formats diversifiés adaptés aux vidéos de formation engageantes et aux vidéos explicatives claires, parfaites pour la formation des employés et la formation à la conformité.