Créez une vidéo de cours interne concise d'une minute démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo doit cibler les nouvelles recrues du support technique, en utilisant un style visuel propre et étape par étape avec une voix off informative et professionnelle. Assurez-vous que tout le contenu parlé est accompagné de sous-titres précis pour faciliter la compréhension et l'accessibilité, en faisant de cette sortie de générateur de vidéo AI un outil de formation rapide et efficace.

Générer une Vidéo