Créez une vidéo d'accueil et de formation de 90 secondes destinée aux nouveaux employés, en utilisant un style visuel amical et professionnel avec un audio clair et encourageant. La vidéo doit présenter les valeurs clés de l'entreprise et les premières étapes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière engageante et cohérente à travers plusieurs modules.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 60 secondes pour les 'mises à jour de la direction', ciblant tous les employés de l'entreprise, avec une esthétique visuelle professionnelle et épurée et une voix off confiante et articulée. Cette vidéo peut être facilement générée à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, garantissant que les messages clés sont transmis avec précision et efficacité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes axée sur l'amélioration de 'l'engagement de l'équipe' à travers une initiative de 'partage des connaissances', destinée aux équipes de projet de tous les départements. Le style visuel doit être moderne et axé sur l'infographie, accompagné d'une voix claire et entraînante. Assurez-vous que tous les termes techniques et les points importants sont accessibles à tous en utilisant les sous-titres automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes sur 'l'engagement des employés' qui met subtilement en avant la 'culture d'entreprise', parfaite pour une présentation interne à tous les membres du personnel. Le ton visuel doit être chaleureux et accueillant avec une musique de fond douce et motivante et des témoignages authentiques d'employés. Utilisez les modèles et scènes polyvalents de HeyGen pour assembler rapidement une histoire courte soignée et visuellement attrayante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Communication Interne

Créez des vidéos de communication interne professionnelles et percutantes sans effort, boostant l'engagement des employés et simplifiant le partage des connaissances à travers votre organisation.

1
Step 1
Enregistrez Votre Message
Commencez par enregistrer facilement votre écran, votre caméra ou les deux, ce qui simplifie la capture de votre contenu vidéo de communication interne important pour les équipes en utilisant l'enregistrement d'écran.
2
Step 2
Personnalisez avec le Branding
Adaptez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding robustes pour ajouter des logos, des couleurs et des polices spécifiques, assurant une apparence et une sensation cohérentes grâce à la personnalisation de la marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez la clarté et la portée en ajoutant des sous-titres ou légendes professionnels à votre vidéo, assurant l'accessibilité et l'engagement pour tous les employés avec des légendes automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Finalisez votre vidéo de communication interne de haute qualité et exportez-la en toute sécurité pour un partage fluide à travers vos plateformes et outils internes préférés pour un partage sécurisé.

Cas d'Utilisation

Diffusez des Mises à Jour de la Direction Engagées

Inspirez et connectez-vous avec votre équipe grâce à des messages de direction personnalisés et des annonces d'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen simplifie le processus de production de vidéos de communication interne engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Cela permet aux équipes de communication d'améliorer l'engagement des employés sans effort.

HeyGen peut-il être utilisé pour des vidéos d'accueil et de formation efficaces ?

Absolument. La plateforme de HeyGen offre des fonctionnalités puissantes alimentées par l'AI comme la génération de voix off et les sous-titres, ce qui la rend idéale pour créer des modules de formation professionnels et cohérents ainsi que du contenu de partage des connaissances qui résonne avec les employés.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos internes ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer les logos et couleurs de l'entreprise dans leurs vidéos. Cela garantit que toutes les vidéos de communication interne maintiennent une culture d'entreprise cohérente et professionnelle, renforçant votre identité de marque.

Comment HeyGen peut-il soutenir les mises à jour de la direction et l'engagement de l'équipe ?

HeyGen permet aux dirigeants de délivrer des communications vidéo convaincantes de manière efficace, favorisant un engagement d'équipe plus fort. Avec des fonctionnalités comme le texte à vidéo, les mises à jour de la direction peuvent être produites rapidement et distribuées à travers les équipes, assurant une communication claire et cohérente.

