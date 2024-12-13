Générateur de Vidéos de Communication Interne pour un Engagement Amélioré

Créez des annonces d'entreprise et des vidéos de formation percutantes avec des avatars AI réalistes.

Développez une vidéo d'annonces d'entreprise de 45 secondes pour tous les employés, avec un style visuel professionnel et dynamique intégrant l'identité de l'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les mises à jour clés de manière engageante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, avec un ton amical et de soutien, des visuels chaleureux et une musique de fond, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une première impression positive.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour l'équipe de vente, adoptant un style audio engageant et clair avec des visuels simples et concrets, améliorant la communication grâce à une génération de voix off précise avec HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce de narration visuelle inspirante de 50 secondes pour les dirigeants et chefs d'équipe, caractérisée par une esthétique cinématographique et des visuels percutants, garantissant une compréhension large et une accessibilité avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Communication Interne

Créez facilement des vidéos de communication interne engageantes avec des avatars AI et la technologie de texte à vidéo, simplifiant la transmission de votre message.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de communication interne. Notre technologie de texte à vidéo convertit instantanément vos mots en visuels dynamiques, formant la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message, assurant une présence à l'écran professionnelle et cohérente pour votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes vos vidéos s'alignent avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois terminée, exportez votre vidéo soignée dans le format d'aspect de votre choix, la rendant prête pour toute plateforme et parfaite pour partager des annonces d'entreprise cruciales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Annonces d'Entreprise Inspirantes

.

Transmettez des messages importants de l'entreprise et favorisez une culture positive avec des annonces vidéo visuellement attrayantes et inspirantes générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux équipes de devenir un créateur efficace de vidéos de communication interne en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela permet une narration visuelle fluide qui améliore l'engagement à travers les annonces d'entreprise et les vidéos de formation.

HeyGen peut-il aider à personnaliser l'identité visuelle pour les vidéos internes ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de communication interne s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur efficace de vidéos de communication interne ?

Les puissantes capacités de Text to Video de HeyGen, combinées à une voix off professionnelle et une vaste bibliothèque musicale, en font un générateur de vidéos de communication interne inégalé. Il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, du script à la vidéo finale.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo multilingue pour les employés ?

Absolument, HeyGen peut générer du contenu vidéo avec des voix off et des sous-titres/captions multilingues, rendant vos vidéos de communication interne accessibles à une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cela garantit que tout le monde reçoit l'information efficacement.

