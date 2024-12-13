Générateur de Vidéos de Communication Interne pour un Engagement Amélioré
Créez des annonces d'entreprise et des vidéos de formation percutantes avec des avatars AI réalistes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, avec un ton amical et de soutien, des visuels chaleureux et une musique de fond, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour établir une première impression positive.
Produisez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour l'équipe de vente, adoptant un style audio engageant et clair avec des visuels simples et concrets, améliorant la communication grâce à une génération de voix off précise avec HeyGen.
Concevez une pièce de narration visuelle inspirante de 50 secondes pour les dirigeants et chefs d'équipe, caractérisée par une esthétique cinématographique et des visuels percutants, garantissant une compréhension large et une accessibilité avec les sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement en Formation.
Améliorez l'apprentissage et la rétention en produisant des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour une éducation interne percutante.
Développez une Formation et une Intégration Complètes.
Élargissez rapidement les programmes de formation interne et le contenu d'intégration pour atteindre efficacement tous les employés avec des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?
HeyGen permet aux équipes de devenir un créateur efficace de vidéos de communication interne en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela permet une narration visuelle fluide qui améliore l'engagement à travers les annonces d'entreprise et les vidéos de formation.
HeyGen peut-il aider à personnaliser l'identité visuelle pour les vidéos internes ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de communication interne s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour maintenir la cohérence.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur efficace de vidéos de communication interne ?
Les puissantes capacités de Text to Video de HeyGen, combinées à une voix off professionnelle et une vaste bibliothèque musicale, en font un générateur de vidéos de communication interne inégalé. Il simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, du script à la vidéo finale.
HeyGen prend-il en charge la création de contenu vidéo multilingue pour les employés ?
Absolument, HeyGen peut générer du contenu vidéo avec des voix off et des sous-titres/captions multilingues, rendant vos vidéos de communication interne accessibles à une main-d'œuvre mondiale diversifiée. Cela garantit que tout le monde reçoit l'information efficacement.