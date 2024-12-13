Générateur de Vidéos de Formation en Communication Interne pour un Contenu Engagé
Renforcez l'engagement des employés et facilitez l'intégration avec des vidéos de formation professionnelles générées à partir de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour tous les employés actuels, en particulier ceux du département des opérations, afin d'expliquer clairement les nouvelles mises à jour de politiques ou procédures. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour garantir précision et cohérence, en présentant l'information avec un style visuel net, autoritaire mais accessible, complété par des graphiques animés modernes et une voix off calme et explicative pour des annonces d'entreprise efficaces.
Produisez une vidéo interne dynamique de 45 secondes visant à renforcer l'engagement des employés à travers toute l'organisation, célébrant les récents succès d'équipe ou mettant en avant de nouvelles initiatives de l'entreprise. Cette production doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour maintenir une identité de marque cohérente, adoptant un style visuel attrayant et stimulant avec des couleurs vives et une musique de fond énergique, en veillant à ce que les modèles de marque soient utilisés pour un impact maximal.
Générez une vidéo de formation pratique de 2 minutes pour les chefs d'équipe et les employés nécessitant des conseils techniques sur l'utilisation d'un nouvel outil logiciel interne. Cette vidéo reposera principalement sur la génération de voix off précise pour articuler chaque étape, associée à un style visuel calme et étape par étape incluant des démonstrations claires à l'écran et des superpositions informatives, garantissant que les vidéos de formation sont faciles à suivre et à retenir.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour rendre la formation interne plus interactive et mémorable, conduisant à un engagement plus élevé et une meilleure rétention des connaissances parmi le personnel.
Élargissez la Formation & l'Intégration à l'Échelle Mondiale.
Produisez rapidement plus de cours de formation interne et de matériel d'intégration pour atteindre tous les employés, peu importe leur localisation, assurant une communication cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en communication interne ?
HeyGen sert de Générateur de Vidéos AI avancé, vous permettant de produire des vidéos de formation en communication interne professionnelles à partir de simples textes. En utilisant des avatars AI et des modèles intuitifs, vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu visuel engageant, simplifiant ainsi votre processus de production vidéo.
Quels types de communications internes engageantes peuvent être produites avec HeyGen ?
HeyGen soutient la création de vidéos de formation diverses et engageantes, allant des annonces importantes de l'entreprise et mises à jour RH aux vidéos d'intégration complètes. Notre plateforme aide à améliorer l'engagement des employés à travers votre organisation grâce à un contenu dynamique alimenté par l'AI.
HeyGen propose-t-il une automatisation pilotée par l'AI pour produire des vidéos internes ?
Oui, HeyGen utilise l'automatisation pilotée par l'AI, y compris la conversion de texte-à-vidéo et des voix off AI de haute qualité, pour réduire considérablement le temps et l'effort traditionnellement requis. Cela permet aux équipes de créer des vidéos de communication interne rapidement et à grande échelle, entraînant des économies substantielles de coûts et de temps.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque et l'accessibilité dans les vidéos de communication interne ?
Absolument. HeyGen fournit des modèles de marque et des options de personnalisation pour garantir que vos vidéos de communication interne s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise. De plus, notre Générateur de Sous-titres AI ajoute automatiquement des sous-titres, rendant votre contenu plus accessible et inclusif pour tous les employés.