Développez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les chefs de département et les chefs de projet, montrant comment un logiciel de communication interne robuste facilite une collaboration en temps réel fluide entre des équipes diverses. Utilisez des modèles et des scènes vibrants et des sous-titres/captions clairs pour mettre en avant la diffusion rapide des messages et les boucles de rétroaction, avec une bande sonore entraînante transmettant efficacité et interconnexion.
Créez un aperçu analytique détaillé de 2 minutes pour les cadres supérieurs et les stratèges en communication, en se concentrant sur les puissantes fonctionnalités analytiques des plateformes de communication des employés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des visualisations de données et discuter des recommandations de contenu pilotées par l'AI, en s'appuyant sur une riche bibliothèque de médias/stock pour illustrer les indicateurs de performance et les tendances d'engagement avec un ton autoritaire mais informatif.
Générez une vidéo d'instruction engageante de 45 secondes pour les équipes marketing et les responsables de la conformité, illustrant comment un générateur de communications internes assure un ton cohérent et des messages clairs dans toutes les communications internes. Le style visuel doit être soigné avec des éléments de marque à l'écran, mettant en vedette un avatar AI démontrant des modèles personnalisables et des fonctionnalités de gestion de contenu, transmettant l'uniformité de la marque et la clarté du message.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développer la formation interne et l'intégration.
Générez rapidement des cours de formation professionnels et des supports d'intégration, assurant des messages cohérents et clairs pour tous les employés.
Améliorer l'engagement des employés avec la vidéo.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les communications et initiatives d'apprentissage des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il les processus de communication interne grâce à l'AI ?
HeyGen fonctionne comme un Générateur de Communication Interne AI avancé, transformant les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix synthétiques. Cette capacité simplifie considérablement la création de messages clairs, économisant un temps précieux pour les équipes internes et améliorant la productivité globale.
Les organisations peuvent-elles personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour un message de marque cohérent ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leurs logos et couleurs de marque spécifiques. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec le ton et l'identité visuelle cohérents de l'entreprise sur toutes les plateformes de communication des employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de communication interne ?
HeyGen améliore le contenu de communication interne avec plusieurs fonctionnalités techniques robustes, y compris des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure accessibilité. Il dispose également d'une bibliothèque de médias polyvalente et d'un support de stock pour une gestion facile du contenu, ainsi que des recommandations de contenu pilotées par l'AI pour enrichir la production vidéo.
Quel impact HeyGen a-t-il sur l'amélioration de l'engagement des employés grâce aux vidéos internes ?
En utilisant HeyGen comme un outil de communication interne innovant, les entreprises peuvent produire rapidement des mises à jour vidéo professionnelles et très engageantes. Cela favorise un meilleur engagement des employés en délivrant des messages clairs dans un format dynamique et percutant qui résonne plus efficacement que le texte statique.