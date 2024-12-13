Produisez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux administrateurs informatiques, démontrant comment un Générateur de Communication Interne AI simplifie drastiquement la création de messages. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des captures d'écran étape par étape, soutenues par une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script en utilisant les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur les avantages en termes de gain de temps.

Générer une Vidéo