Créez des messages clairs et cohérents plus rapidement et stimulez l'engagement des employés avec la conversion de texte en vidéo.

Produisez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux administrateurs informatiques, démontrant comment un Générateur de Communication Interne AI simplifie drastiquement la création de messages. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des captures d'écran étape par étape, soutenues par une voix off professionnelle générée directement à partir d'un script en utilisant les capacités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen, en mettant l'accent sur les avantages en termes de gain de temps.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique d'une minute ciblant les chefs de département et les chefs de projet, montrant comment un logiciel de communication interne robuste facilite une collaboration en temps réel fluide entre des équipes diverses. Utilisez des modèles et des scènes vibrants et des sous-titres/captions clairs pour mettre en avant la diffusion rapide des messages et les boucles de rétroaction, avec une bande sonore entraînante transmettant efficacité et interconnexion.
Exemple de Prompt 2
Créez un aperçu analytique détaillé de 2 minutes pour les cadres supérieurs et les stratèges en communication, en se concentrant sur les puissantes fonctionnalités analytiques des plateformes de communication des employés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des visualisations de données et discuter des recommandations de contenu pilotées par l'AI, en s'appuyant sur une riche bibliothèque de médias/stock pour illustrer les indicateurs de performance et les tendances d'engagement avec un ton autoritaire mais informatif.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'instruction engageante de 45 secondes pour les équipes marketing et les responsables de la conformité, illustrant comment un générateur de communications internes assure un ton cohérent et des messages clairs dans toutes les communications internes. Le style visuel doit être soigné avec des éléments de marque à l'écran, mettant en vedette un avatar AI démontrant des modèles personnalisables et des fonctionnalités de gestion de contenu, transmettant l'uniformité de la marque et la clarté du message.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Communications Internes

Rationalisez vos messages et stimulez l'engagement des employés avec notre générateur de communications internes intelligent, conçu pour la clarté et l'impact.

1
Step 1
Créez votre brouillon de communication
Commencez par saisir les détails clés et les objectifs dans notre Générateur de Communication Interne AI. Le système élaborera ensuite intelligemment un brouillon initial, fournissant une base solide pour votre message.
2
Step 2
Personnalisez pour l'alignement de la marque
Affinez le contenu généré pour refléter la voix unique de votre organisation et maintenir un ton cohérent. Ajustez facilement le libellé, intégrez des valeurs spécifiques de l'entreprise et personnalisez le message pour résonner avec votre public.
3
Step 3
Améliorez pour l'engagement des employés
Optimisez votre communication pour un engagement maximal des employés. Ajoutez des éléments multimédias, des liens pertinents ou des appels à l'action interactifs pour créer un message dynamique et percutant qui capte l'attention.
4
Step 4
Distribuez et gérez efficacement
Distribuez sans effort vos communications internes soignées à travers divers canaux, tels que les e-mails et les newsletters. Utilisez les fonctionnalités intégrées de gestion de contenu pour organiser, planifier et suivre vos messages efficacement.

Créer des annonces d'entreprise inspirantes

Produisez des messages de leadership convaincants et des vidéos motivationnelles qui favorisent une culture positive et renforcent la connexion des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il les processus de communication interne grâce à l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un Générateur de Communication Interne AI avancé, transformant les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix synthétiques. Cette capacité simplifie considérablement la création de messages clairs, économisant un temps précieux pour les équipes internes et améliorant la productivité globale.

Les organisations peuvent-elles personnaliser les vidéos créées avec HeyGen pour un message de marque cohérent ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leurs logos et couleurs de marque spécifiques. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec le ton et l'identité visuelle cohérents de l'entreprise sur toutes les plateformes de communication des employés.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de communication interne ?

HeyGen améliore le contenu de communication interne avec plusieurs fonctionnalités techniques robustes, y compris des sous-titres et captions automatiques pour une meilleure accessibilité. Il dispose également d'une bibliothèque de médias polyvalente et d'un support de stock pour une gestion facile du contenu, ainsi que des recommandations de contenu pilotées par l'AI pour enrichir la production vidéo.

Quel impact HeyGen a-t-il sur l'amélioration de l'engagement des employés grâce aux vidéos internes ?

En utilisant HeyGen comme un outil de communication interne innovant, les entreprises peuvent produire rapidement des mises à jour vidéo professionnelles et très engageantes. Cela favorise un meilleur engagement des employés en délivrant des messages clairs dans un format dynamique et percutant qui résonne plus efficacement que le texte statique.

