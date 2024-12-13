Boostez l'Engagement avec un Créateur de Vidéos de Communication Interne
Simplifiez la création d'annonces d'entreprise engageantes et de vidéos de formation. Accédez à des modèles de vidéos professionnels pour augmenter instantanément l'engagement des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes pour tous les employés, délivrant des mises à jour cruciales sur les réalisations récentes ou les initiatives à venir. Le ton doit être professionnel et concis, respectant strictement les directives de la marque d'entreprise, avec une voix autoritaire mais encourageante. Ce créateur de vidéos de communication interne AI permet aux utilisateurs de générer facilement le contenu en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformant les mises à jour écrites en messages vidéo soignés sans effort.
Concevez une micro-vidéo de formation de 30 secondes ciblant le département des ventes, offrant un conseil rapide sur l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité CRM. Le style visuel et audio doit être dynamique et très informatif, incorporant des clips de partage d'écran pour démontrer les étapes, accompagnés d'une narration claire et d'une musique de fond motivante. Cette approche met en avant des vidéos de communication interne efficaces en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour assurer une qualité audio constante et élevée dans tous les modules de formation.
Produisez un montage de 50 secondes mettant en avant l'engagement des employés pour les équipes marketing et RH, célébrant les réalisations mensuelles et les succès d'équipe. La vidéo doit avoir une identité visuelle soignée et de marque, maintenant une esthétique d'entreprise cohérente tout au long, complétée par une musique de fond inspirante. En utilisant la fonctionnalité "Modèles et scènes" de HeyGen, ce créateur de vidéos facilite la création de contenu percutant qui renforce la personnalisation de la marque et stimule le moral.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation des Employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, augmentant l'engagement et améliorant la rétention des connaissances parmi les employés.
Rationalisez l'Intégration et le Développement des Compétences.
Produisez sans effort des modules d'intégration complets et des cours de développement des compétences, garantissant que tous les employés sont bien informés et compétents.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos de communication interne AI avancé, utilisant des fonctionnalités alimentées par l'AI pour rationaliser la production de vidéos de communication interne professionnelles. Les utilisateurs peuvent facilement transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off variées, faisant de HeyGen une plateforme vidéo AI puissante pour améliorer l'engagement des employés.
HeyGen peut-il aider à assurer la cohérence de la marque dans les annonces d'entreprise ?
Oui, HeyGen assure une forte cohérence de la marque pour toutes vos communications internes, y compris les annonces d'entreprise. Avec des options de personnalisation de marque robustes et des modèles de vidéos personnalisables, vous pouvez facilement appliquer votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour créer des vidéos cohérentes et professionnelles.
Quels types de vidéos de communication interne puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos de communication interne, y compris des vidéos d'intégration engageantes, des vidéos de formation informatives et des annonces d'entreprise dynamiques. Ce créateur de vidéos polyvalent prend également en charge les vidéos explicatives et aide à augmenter l'engagement des employés pour divers besoins de communication.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités comme les sous-titres, les bibliothèques de médias et différents ratios d'aspect ?
Absolument, HeyGen inclut des fonctionnalités essentielles comme les sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité de vos vidéos de communication interne. Vous pouvez également utiliser le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et accéder à une bibliothèque de médias complète/soutien de stock pour produire du contenu soigné pour n'importe quelle plateforme.