Générateur de Vidéos de Communication Interne : Stimulez l'Engagement des Employés
Créez des vidéos de communication interne captivantes qui stimulent l'engagement des employés, en utilisant des avatars AI pour simplifier la production et gagner un temps précieux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 45 secondes célébrant les récents succès de l'équipe, conçue pour renforcer l'engagement des employés à travers l'organisation. Le style visuel et audio doit être inspirant et positif, avec une musique motivante et des coupes dynamiques, enrichi par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour présenter des histoires de succès diversifiées et rendre ces vidéos de communication interne vraiment percutantes.
Produisez une vidéo d'annonce de 90 secondes détaillant un changement de politique important à venir pour tous les employés, assurant une communication vidéo interne complète. Maintenez un style visuel professionnel, clair et autoritaire mais accessible, complété par une musique de fond calme, et utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension maximales des nouvelles informations.
Concevez une démonstration concise de 30 secondes d'un générateur de vidéos de communication interne, partageant un conseil rapide de productivité pour l'équipe marketing. Cette vidéo nécessite un style visuel énergique avec des éléments graphiques et une musique rythmée, idéalement générée rapidement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des instructions écrites en un guide visuel engageant pour la communication des employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez la Formation et l'Engagement des Employés.
Encouragez une participation plus élevée et une meilleure rétention des connaissances en diffusant des vidéos de formation dynamiques et personnalisées pour votre personnel.
Développez du Contenu d'Apprentissage et d'Intégration Interne.
Produisez rapidement des modules d'apprentissage complets et des vidéos d'intégration engageantes pour éduquer les nouvelles recrues et améliorer les compétences des équipes existantes efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il la communication interne ?
HeyGen révolutionne la communication interne en permettant aux organisations de créer rapidement des vidéos de communication interne engageantes. Avec des avatars AI et la génération de texte en vidéo, vous pouvez transformer facilement des scripts en vidéos professionnelles qui augmentent l'engagement et la compréhension des employés.
Quels types de vidéos de communication interne puis-je créer avec HeyGen ?
Vous pouvez créer une large gamme de vidéos de communication interne avec HeyGen, y compris des vidéos d'annonce, des supports de formation et d'intégration, et du contenu mettant en avant la culture et les valeurs de l'entreprise. HeyGen propose des modèles et des scènes personnalisables pour répondre aux divers besoins de communication des employés.
HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos internes ?
Absolument. HeyGen sert de générateur intuitif de vidéos de communication interne, simplifiant considérablement la création de vidéos. Sa plateforme alimentée par l'AI rationalise le processus d'édition vidéo, vous permettant de générer des voix off, d'ajouter des sous-titres et d'assurer une qualité professionnelle, ce qui conduit à des économies de temps et de coûts potentielles.
Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans la communication des employés ?
HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque dans toute la communication des employés grâce à des options de personnalisation robustes. Vous pouvez intégrer votre identité d'entreprise avec des contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs, à travers divers modèles de vidéos, garantissant que chaque vidéo interne reflète la culture et les valeurs uniques de votre entreprise.