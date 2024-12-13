Générateur de Vidéos Explicatives pour la Communication Interne
Produisez rapidement des vidéos explicatives internes de haute qualité et engageantes en transformant n'importe quel script en vidéo grâce à la technologie de transformation de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes expliquant un nouveau changement de politique à l'échelle de l'entreprise à tous les employés. L'explication de la politique doit adopter un style visuel et audio informatif mais accessible, en utilisant des graphiques clairs et une voix off concise générée avec HeyGen, assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres automatiques pour une communication interne plus large.
Produisez une vidéo interne inspirante de 30 secondes célébrant un succès récent de l'équipe, ciblant l'équipe spécifique et le public plus large de l'entreprise pour renforcer l'engagement des employés. Cette vidéo narrative nécessite des visuels dynamiques, une musique de fond festive, et doit tirer parti des modèles et scènes diversifiés de HeyGen ainsi que du support riche de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur les réalisations de manière vibrante.
Concevez une vidéo didactique de 50 secondes pour simplifier un nouvel outil interne complexe pour les employés, en se concentrant sur une utilisation conviviale. La vidéo nécessite un style visuel moderne et étape par étape avec une voix off claire et concise, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, garantissant que tout le monde peut facilement comprendre le nouveau système.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Renforcez la Formation et l'Intégration des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention dans les programmes de formation des employés et les processus d'intégration en utilisant des vidéos explicatives dynamiques et alimentées par l'AI.
Simplifiez les Politiques et Procédures Complexes.
Créez des vidéos explicatives claires et concises pour simplifier les politiques d'entreprise complexes, les procédures et les mises à jour internes pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives pour la communication interne ?
Le générateur de vidéos explicatives de HeyGen simplifie la création de vidéos de communication interne percutantes. Utilisez la transformation de texte en vidéo et une opération conviviale pour produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité, assurant une création de contenu facile pour votre équipe.
Quels sont les avantages de HeyGen pour la formation et l'engagement des employés ?
HeyGen offre un outil efficace de création de vidéos de communication interne pour la formation des employés, les explications de politiques et les annonces d'entreprise. Créez du contenu engageant avec des avatars AI et la génération de voix off pour améliorer l'engagement des employés et les modules d'apprentissage.
Quelles fonctionnalités AI permettent de créer des vidéos explicatives de haute qualité avec HeyGen ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés, la transformation de texte en vidéo et la génération de voix off pour créer des vidéos explicatives de qualité professionnelle. Cela permet des explications personnalisées et des vidéos conformes à la marque sans nécessiter d'expérience préalable en création vidéo.
HeyGen peut-il personnaliser les vidéos explicatives pour la cohérence de la marque ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos de communication interne s'alignent sur l'identité de votre entreprise. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs pour maintenir une image de marque cohérente dans tout votre contenu engageant.