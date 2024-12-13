Créez une vidéo explicative interne convaincante de 45 secondes pour les nouveaux employés, mettant en avant les valeurs fondamentales de l'entreprise. Cette vidéo de formation doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers des informations clés avec un ton accueillant et professionnel et des visuels lumineux, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour une création de contenu fluide.

