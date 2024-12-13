Outil de Vidéo de Comms Interne : Engagez et Informez Votre Équipe

Simplifiez vos communications internes et favorisez l'engagement des employés. Générez instantanément des vidéos professionnelles avec la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes destinée aux nouvelles recrues et aux chefs d'équipe, axée sur les vidéos d'intégration et de formation qui améliorent la rétention de la mémoire. Le style visuel doit être convivial et marqué, tandis que l'audio reste clair et guidant, en utilisant les modèles et scènes polyvalents de HeyGen et les sous-titres essentiels pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne engageante de 60 secondes pour les chefs de département et les RH, visant à renforcer l'engagement des employés grâce à un contenu créatif et inspirant avec un style visuel et audio soigné. Cette vidéo percutante doit utiliser la capacité puissante de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script et un riche support de bibliothèque/média de stock pour créer des vidéos de communication interne convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour le management intermédiaire et les équipes interfonctionnelles, simplifiant les communications d'entreprise complexes avec un style visuel et audio moderne, épuré et percutant. Mettez l'accent sur le gain de temps en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des présentations dynamiques et en assurant une large compatibilité avec le redimensionnement et les exportations de format d'image.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Outil de Vidéo de Comms Interne

Créez sans effort des vidéos de communication interne engageantes qui résonnent avec votre équipe et simplifient le partage d'informations, renforçant l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par convertir votre script en une vidéo dynamique avec notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo alimentée par l'AI, rendant les outils de création de contenu accessibles.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez vos vidéos de communication interne en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels ou en générant des avatars AI engageants, garantissant que votre message se démarque pour l'engagement des employés.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Affinez le message de votre vidéo avec des voix off générées par l'AI, assurant une livraison claire et améliorant vos communications internes globales.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation de format d'image, permettant une communication vidéo efficace.

Cas d'Utilisation

Simplifiez l'Intégration et le Partage des Connaissances

Accélérez l'intégration des nouveaux employés et partagez efficacement les connaissances essentielles de l'entreprise en utilisant des cours vidéo et des tutoriels faciles à créer et engageants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen améliore-t-il les communications internes ?

HeyGen révolutionne les communications internes en permettant la création rapide de vidéos de communication interne professionnelles et alimentées par l'AI. Cet outil puissant de vidéo de communication interne aide les organisations à transmettre des messages clairs et engageants à leurs employés de manière efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos internes engageantes ?

HeyGen propose un ensemble complet d'outils de création de contenu, y compris des avatars AI et la génération de texte en vidéo, pour produire des vidéos de communication interne captivantes. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles de vidéo personnalisés, la génération de voix off et une vaste bibliothèque de médias pour créer des messages qui renforcent l'engagement des employés.

HeyGen peut-il aider à simplifier nos efforts de communication interne ?

Absolument. HeyGen est conçu pour simplifier les communications en offrant une solution de création de vidéos rapide et efficace. Il prend en charge la communication asynchrone, permettant aux équipes de créer et de partager des mises à jour importantes, des vidéos d'intégration et de formation qui peuvent être consultées à tout moment et en tout lieu, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

HeyGen est-il adapté pour personnaliser les vidéos de communication interne avec notre marque ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de personnalisation de marque pour s'assurer que vos vidéos de communication interne reflètent l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques, garantissant que tout le contenu vidéo s'aligne parfaitement avec votre image d'entreprise pour un look professionnel cohérent.

