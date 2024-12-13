Créateur de Vidéos de Comms Internes : AI pour une Meilleure Implication des Employés
Créez des vidéos de communication interne et de formation d'entreprise engageantes avec une conversion facile de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour une diffusion à l'échelle de l'entreprise, avec un message de la direction sur les initiatives à venir. Le style visuel doit être moderne et engageant, avec un ton audio chaleureux et accessible, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir une présence à l'écran cohérente et professionnelle pour des vidéos de communication interne percutantes.
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés, les guidant à travers les premières étapes de l'utilisation de notre portail interne. Le style visuel doit être accueillant et facile à suivre, avec un ton audio amical et encourageant, construit à l'aide des modèles et scènes de HeyGen pour présenter une interface facile à utiliser dès le premier jour.
Créez une vidéo de 2 minutes pour nos équipes techniques, expliquant les récents changements à l'intégration API de notre principale plateforme de création vidéo. Le style visuel doit être détaillé et instructif, avec une livraison audio claire et concise, utilisant efficacement la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre avec précision des informations complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Formation & Intégration d'Entreprise Simplifiées.
Développez et livrez efficacement plus de cours de formation et de matériel d'intégration à une base d'employés plus large avec des vidéos AI, assurant un apprentissage cohérent.
Expériences d'Apprentissage des Employés Améliorées.
Augmentez l'engagement et la rétention dans les formations des employés et les initiatives d'apprentissage d'entreprise grâce à des vidéos interactives et dynamiques alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour la communication interne ?
HeyGen sert de créateur de vidéos de comms internes intuitif basé sur l'AI, simplifiant le processus de production de vidéos de communication interne de haute qualité. Vous pouvez transformer du texte en contenu vidéo engageant en utilisant une conversion avancée de texte en vidéo et des avatars AI réalistes, le tout via une interface facile à utiliser.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la cohérence de la marque dans les vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation robustes pour maintenir l'identité de votre marque à travers toutes les vidéos de communication interne. Vous pouvez utiliser divers modèles et scènes, intégrer des contrôles de marque tels que des logos et des couleurs, et utiliser une riche bibliothèque multimédia pour créer un contenu unique et cohérent.
HeyGen peut-il prendre en charge divers formats vidéo et exportations pour différentes plateformes ?
En tant que plateforme de création vidéo polyvalente, HeyGen prend en charge divers formats vidéo et capacités de redimensionnement d'aspect pour s'adapter à différents canaux de distribution. Cela garantit que vos vidéos internes, complètes avec sous-titres/captions générés automatiquement, sont optimisées pour chaque expérience de visionnage, de l'intégration des employés aux annonces de l'entreprise.
Comment les fonctionnalités AI de HeyGen améliorent-elles la formation interne et les annonces ?
Les puissantes fonctionnalités AI de HeyGen, y compris des avatars AI réalistes et une génération avancée de voix off AI, améliorent considérablement les vidéos de formation d'entreprise et les annonces de l'entreprise. Ces capacités vous permettent de produire rapidement un contenu professionnel et engageant, améliorant la transmission des messages et l'engagement des employés.