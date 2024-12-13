Créez une vidéo d'étude de cas interne convaincante d'une minute, destinée aux cadres dirigeants, montrant comment notre équipe a exploité une nouvelle solution technique. Adoptez un style visuel épuré et professionnel avec des visualisations de données à l'écran et une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars et la génération de voix off de HeyGen pour présenter les principales conclusions et mettre en avant l'histoire de réussite de manière concise et percutante pour un examen interne et une planification stratégique en tant que vidéo d'étude de cas interne.

Générer une Vidéo