Créez une vidéo d'étude de cas interne convaincante d'une minute, destinée aux cadres dirigeants, montrant comment notre équipe a exploité une nouvelle solution technique. Adoptez un style visuel épuré et professionnel avec des visualisations de données à l'écran et une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars et la génération de voix off de HeyGen pour présenter les principales conclusions et mettre en avant l'histoire de réussite de manière concise et percutante pour un examen interne et une planification stratégique en tant que vidéo d'étude de cas interne.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing dynamique de 90 secondes destinée aux clients potentiels, démontrant l'impact transformateur de notre produit à travers une histoire de réussite utilisateur. Employez une esthétique visuelle moderne et engageante avec des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement le récit et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour assurer une présentation fluide et professionnelle de l'étude de cas en utilisant divers modèles de vidéos d'étude de cas.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 2 minutes pour un public technique, décrivant un processus complexe de mise en œuvre logicielle en tant qu'étude de cas détaillée. Le style visuel doit être clair et fonctionnel, incorporant des séquences détaillées de capture d'écran du logiciel en action, accompagnées d'une voix off précise et explicative. Assurez-vous que tous les termes techniques sont clarifiés en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et intégrez la capacité de capture d'écran pour illustrer chaque étape de la solution, améliorant l'expérience du créateur de vidéos d'étude de cas interne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle concise de 45 secondes pour les équipes de vente internes, mettant en avant un témoignage client puissant qui s'aligne parfaitement avec notre message de marque. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et conforme à la marque avec des transitions élégantes et une voix off confiante et persuasive, soulignant l'aspect 'vidéos conformes à la marque'. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels et employez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir qu'elle soit parfaite sur toutes les plateformes de présentation, délivrant un message unifié et percutant mettant en avant les 'vidéos de témoignages clients'.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Étude de Cas Interne

Transformez vos histoires de réussite en vidéos d'étude de cas internes percutantes sans effort avec la plateforme intuitive alimentée par l'AI de HeyGen.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos d'étude de cas professionnels pour structurer rapidement votre récit et lancer efficacement votre projet.
2
Step 2
Générez du Contenu avec l'AI
Saisissez votre script ou vos points clés, et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour générer des segments vidéo engageants et des présentateurs virtuels.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, ajoutez des logos, des couleurs, et affinez les visuels en utilisant la bibliothèque de médias pour garantir que votre vidéo soit parfaitement conforme à la marque.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Téléchargez votre vidéo d'étude de cas interne complétée dans le format d'aspect souhaité, la rendant prête pour une distribution fluide et un impact à travers votre organisation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Stimuler la Motivation et la Reconnaissance Internes

Créez des vidéos AI convaincantes pour célébrer les réalisations internes et motiver les équipes, favorisant une culture de travail positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'étude de cas ?

Le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos d'étude de cas professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et la génération de voix off. Cela simplifie considérablement le processus de création, en faisant un outil efficace pour tout créateur de vidéos d'étude de cas interne.

Puis-je utiliser des modèles pour créer des vidéos de témoignages clients conformes à la marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos d'étude de cas que vous pouvez facilement personnaliser pour maintenir vos vidéos conformes à la marque. Vous pouvez appliquer des contrôles de branding, y compris des logos et des couleurs, garantissant que vos vidéos de témoignages clients sont cohérentes avec l'identité de votre entreprise.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques robustes pour élever votre contenu vidéo, y compris la génération de voix off fluide, des sous-titres/captions automatiques, et des options faciles pour ajouter de la musique et du texte. Vous pouvez également intégrer la capture d'écran et accéder à une bibliothèque de médias complète pour des vidéos riches et engageantes.

HeyGen est-il adapté pour générer rapidement des vidéos d'étude de cas internes ?

Oui, HeyGen est très efficace pour générer rapidement des vidéos d'étude de cas internes à grande échelle. Sa plateforme alimentée par l'AI et son interface conviviale permettent aux équipes de créer des actifs marketing de haute qualité efficacement, aidant à stimuler les ventes et la communication interne.

