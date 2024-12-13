Votre Créateur de Vidéos de Sensibilisation Interne pour Engager les Équipes
Transformez votre communication interne : Créez des vidéos de sensibilisation interne puissantes à partir de scripts pour engager les employés, en utilisant la conversion intelligente de texte en vidéo.
Concevez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouvelles recrues, les introduisant aux valeurs fondamentales de l'entreprise. L'esthétique visuelle doit être épurée et professionnelle, utilisant une génération de voix off amicale pour les guider à travers les informations essentielles. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une pièce soignée et informative qui établit un ton positif pour leur expérience en tant qu'employé.
Développez une vidéo de marque employeur engageante de 30 secondes visant à mettre en valeur la culture d'entreprise dynamique tant pour les équipes internes que pour les candidats potentiels. Employez un style visuel rapide et riche avec des transitions dynamiques et une bande sonore inspirante. Produisez cela rapidement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les messages clés sur le travail d'équipe et l'innovation en visuels captivants.
Produisez une vidéo de formation interne de 45 secondes offrant des 'conseils pro' pour une nouvelle fonctionnalité logicielle, ciblant un département spécifique. L'approche visuelle doit être claire et pédagogique, avec une voix off calme et explicative pour assurer une compréhension facile. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant automatiquement des sous-titres précis avec HeyGen pour tous les spectateurs.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation Interne et l'Intégration.
Exploitez des vidéos alimentées par l'AI pour stimuler considérablement l'engagement dans la formation des employés et la rétention des connaissances.
Développez des Modules d'Apprentissage à l'Échelle de l'Entreprise.
Produisez rapidement des cours internes complets pour élargir les compétences et les connaissances des employés à travers votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, vous permettant de produire facilement des vidéos de communication interne engageantes. Exploitez les avatars AI et les puissantes capacités de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en contenu professionnel, même sans connaissances préalables en montage vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer diverses vidéos de formation interne et de contenu d'intégration ?
Absolument, HeyGen offre des capacités robustes pour générer diverses vidéos de formation interne et des vidéos d'intégration complètes. Utilisez une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et accédez à une riche bibliothèque de ressources vidéo pour produire rapidement des vidéos explicatives engageantes pour tout besoin d'entreprise.
Quelles fonctionnalités de branding HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'entreprise ?
HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos vidéos d'entreprise avec des contrôles de branding étendus. Intégrez facilement votre logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des styles personnalisés pour renforcer votre image de marque employeur dans chaque vidéo de sensibilisation interne.
HeyGen est-il un logiciel de création de vidéos accessible pour la collaboration en équipe ?
Oui, HeyGen est conçu comme un logiciel de création de vidéos convivial qui favorise une collaboration efficace en équipe. Son interface intuitive et sa simplicité de glisser-déposer permettent à quiconque de créer des vidéos professionnelles, éliminant le besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.