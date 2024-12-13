Générateur de Sensibilisation Interne : Renforcez l'Engagement des Employés

Créez instantanément des communications internes engageantes. Notre générateur de sensibilisation interne utilise des avatars AI pour délivrer des messages clairs et cohérents à votre équipe.

Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, en utilisant un avatar AI pour présenter les éléments essentiels de l'intégration des employés avec un ton accueillant et professionnel, assurant une voix off calme et informative. Cette vidéo sert de générateur de sensibilisation interne à la culture d'entreprise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour interne engageante de 30 secondes pour tous les employés concernant les nouvelles politiques, en mettant l'accent sur un message clair avec un ton cohérent. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir précision et professionnalisme dans la diffusion.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une annonce professionnelle concise de 60 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, ciblant tous les acteurs internes pour renforcer l'engagement des employés. Cette vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et entraînant avec une musique de fond optimiste, en utilisant pleinement les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment puissant de 45 secondes spécifiquement pour les équipes RH et Communications Internes, mettant en avant les avantages en termes de gain de temps d'un Générateur de Communication Interne AI. Le style visuel doit être moderne et efficace, complété par une voix off confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour transmettre des solutions.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Sensibilisation Interne

Créez sans effort des mises à jour vidéo engageantes pour votre équipe afin de renforcer les communications internes et l'engagement des employés en utilisant des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message interne. Notre plateforme utilise la transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer vos mots en une vidéo dynamique, garantissant que la création de contenu est rationalisée et efficace pour les annonces ou mises à jour importantes.
2
Step 2
Choisissez Votre Agent AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message interne. Cela garantit un ton professionnel et cohérent à travers toutes vos communications, rendant les mises à jour fiables et claires.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Intégrez l'identité de votre entreprise avec nos contrôles de marque, en ajoutant des logos et des couleurs d'entreprise. Cela aide à maintenir une expérience familière et visuellement attrayante pour les employés tout en renforçant votre message.
4
Step 4
Générez et Engagez
Produisez votre vidéo finale avec une génération de voix off convaincante et partagez-la sans effort. Les vidéos internes dynamiques, alimentées par l'AI, augmentent considérablement l'engagement des employés et la sensibilisation interne globale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez l'Apprentissage et le Développement Internes

Développez un plus grand volume de cours internes engageants et étendez efficacement la portée à tous les employés pour des initiatives d'apprentissage continu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes ?

HeyGen fonctionne comme un Générateur de Communication Interne AI, permettant aux équipes RH et Communications Internes de créer des vidéos dynamiques avec AI. Cela garantit des messages clairs et un ton cohérent, augmentant considérablement l'engagement des employés et la sensibilisation interne au sein de l'organisation.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de sensibilisation interne ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la création de contenu, y compris des avatars AI personnalisables, la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, et la génération de voix off professionnelle. Les utilisateurs peuvent également utiliser divers modèles et scènes pour produire rapidement des annonces professionnelles percutantes et des matériaux d'intégration des employés.

Comment HeyGen aide-t-il les équipes RH et Communications Internes à gagner du temps ?

HeyGen est un outil puissant pour gagner du temps pour les équipes RH et Communications Internes en automatisant la génération de contenu vidéo. Il permet de mettre à l'échelle efficacement les efforts de communication, transformant les mises à jour de politiques complexes et les annonces de routine en formats vidéo engageants sans ressources de production étendues.

HeyGen peut-il aider avec les mises à jour de politiques et les matériaux d'intégration des employés ?

Oui, HeyGen est parfaitement adapté pour générer des annonces professionnelles, des mises à jour de politiques et des matériaux d'intégration des employés convaincants. Ses capacités d'agent vidéo AI assurent des messages clairs et maintiennent un ton cohérent à travers tous les contenus internes critiques, favorisant un meilleur alignement organisationnel.

