Créateur de Vidéos d'Annonces Internes pour Engager Votre Équipe
Générez facilement des vidéos d'annonces d'entreprise percutantes avec la transformation de texte en vidéo, en gardant votre équipe informée et connectée.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes mettant en lumière un employé, célébrant une réussite récente d'équipe ou une contribution individuelle, destinée à toute l'équipe de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être chaleureux et de type interview, avec une narration motivante et une musique de fond douce. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour une diffusion claire et des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs.
Concevez une vidéo d'annonce d'entreprise de 30 secondes pour renforcer les valeurs fondamentales de l'entreprise ou partager une mise à jour positive de la culture, destinée à la fois aux employés existants et aux nouvelles recrues. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, en accord avec l'image de marque de l'entreprise, accompagné d'une musique instrumentale entraînante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour rapidement donner le ton et intégrer le support de la bibliothèque de médias/stock pour des visuels de haute qualité.
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour annoncer un prochain webinaire interne ou un événement d'équipe, spécifiquement pour un département ciblé ou des équipes transversales. Cette vidéo de communication interne avec AI doit présenter un style visuel dynamique et informatif avec des graphiques vibrants et une bande sonore énergique. Profitez du redimensionnement des ratios d'aspect et des exports de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes internes et incorporez des avatars AI pour une touche personnalisée.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Améliorez la Formation et l'Intégration Internes.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des employés en créant rapidement des vidéos de formation et des modules d'intégration alimentés par AI.
Développez du Contenu d'Apprentissage Interne.
Produisez sans effort un plus grand volume de cours internes de haute qualité et de contenu éducatif pour vos employés en utilisant la vidéo AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'annonces internes ?
HeyGen transforme vos communications internes en contenu engageant grâce à une plateforme vidéo AI avancée. Il vous permet de créer des vidéos professionnelles pour les annonces d'entreprise de manière efficace, garantissant que vos messages résonnent clairement auprès des employés.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des communications employé captivantes ?
HeyGen propose des outils créatifs puissants comme des avatars AI et une conversion fluide de texte en vidéo, vous permettant de générer des vidéos internes de haute qualité. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos pour produire rapidement un contenu professionnel et engageant pour votre équipe.
Est-il facile de produire des vidéos internes de haute qualité avec HeyGen pour diverses mises à jour de l'entreprise ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos de communication interne de haute qualité avec AI, en faisant un créateur de vidéos facile pour toutes vos mises à jour d'entreprise. Sa plateforme intuitive vous permet d'appliquer l'image de marque et de générer des vidéos internes professionnelles sans effort.
Au-delà des annonces, comment HeyGen peut-il soutenir nos besoins en vidéos internes ?
HeyGen va au-delà des vidéos d'annonces d'entreprise pour soutenir divers besoins en vidéos internes, y compris des vidéos de formation complètes et du contenu d'intégration engageant pour les employés. Vous pouvez facilement créer et partager ces vidéos internes à travers votre organisation, améliorant ainsi la communication globale.