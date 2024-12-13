Générateur de Vidéos d'Annonces Internes pour une Communication Claire

Créez rapidement des annonces d'entreprise percutantes avec notre fonctionnalité de texte à vidéo pour des communications internes fluides.

Créez une vidéo convaincante d'une minute expliquant une nouvelle mise à jour logicielle pour nos équipes techniques, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour assurer une articulation précise des détails complexes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des graphiques épurés et des démonstrations claires, tandis que l'audio reste autoritaire et facile à suivre. Ce générateur de vidéos d'annonces internes nous permet de diffuser rapidement des mises à jour cruciales, mettant en avant HeyGen comme un outil alimenté par l'IA pour une communication technique efficace.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes pour toute l'entreprise, introduisant une nouvelle initiative de l'entreprise. Utilisez un avatar AI de HeyGen pour délivrer le message, apportant une touche moderne et accessible à la présentation. Le style visuel doit être vibrant et encourageant, accompagné d'une voix off dynamique et amicale, assurant une communication interne efficace grâce à une vidéo d'annonce d'entreprise professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'intégration des employés de 2 minutes pour les nouvelles recrues, détaillant les politiques et la culture de l'entreprise. Structurez le contenu pour qu'il soit très informatif et accueillant, en incorporant des sous-titres/captions via HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants. L'esthétique visuelle doit être épurée et conviviale, utilisant des animations simples et des séquences vidéo pertinentes, accompagnées d'une voix off claire et encourageante, en faisant un excellent exemple de vidéo de formation efficace.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux chefs de projet, présentant de nouvelles fonctionnalités collaboratives au sein de notre outil de gestion de projet. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message soigné et percutant. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des coupes rapides et du texte à l'écran pour mettre en évidence les points clés, soutenu par une voix off énergique et concise, démontrant la puissance des modèles vidéo pour améliorer les fonctionnalités de collaboration en équipe.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonces Internes

Créez sans effort des annonces d'entreprise professionnelles avec la génération de vidéos alimentée par l'IA, assurant des communications internes claires et engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre texte d'annonce ou tapez-le directement dans l'éditeur "Texte à vidéo depuis un script". Cette fonctionnalité sert de base à votre message, permettant une saisie rapide du contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre annonce. Cela permet une diffusion personnalisée et engageante de vos communications internes.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Personnalisez l'image de marque en intégrant le logo de votre entreprise, les couleurs de la marque et d'autres éléments visuels à l'aide des "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour maintenir une image d'entreprise cohérente.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez votre vidéo d'annonce interne en appuyant sur un bouton. Utilisez "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme, assurant une diffusion efficace à tous les employés.

Rationalisez les Annonces Internes

Produisez rapidement des vidéos d'annonces internes captivantes et des mises à jour d'entreprise en utilisant la génération de vidéos AI à partir de texte.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour une génération de vidéos efficace ?

HeyGen exploite une IA avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI. Cette puissante capacité de Générateur de Texte en Vidéo simplifie le processus de production, rendant la vidéo de haute qualité accessible pour tous vos besoins de communication.

Quel type de vidéos de communication interne HeyGen peut-il aider à produire ?

HeyGen est un générateur idéal de vidéos d'annonces internes, permettant aux équipes de créer une large gamme de communications internes. Produisez facilement des annonces d'entreprise professionnelles, des vidéos d'intégration des employés complètes, des vidéos de formation engageantes, et plus encore pour garder votre personnel informé et connecté.

Les utilisateurs peuvent-ils personnaliser leur image de marque dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen fournit des outils robustes pour personnaliser l'image de marque dans toutes vos vidéos. Vous pouvez intégrer sans effort le logo de votre entreprise, les couleurs et d'autres éléments visuels en utilisant nos modèles de vidéos personnalisables pour maintenir une identité de marque cohérente.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour la collaboration en équipe sur des projets vidéo ?

Absolument, HeyGen est conçu comme une plateforme vidéo AI complète qui inclut des fonctionnalités de collaboration en équipe. Cela permet à plusieurs membres de l'équipe de travailler ensemble sur des projets vidéo, de partager des retours et de rationaliser efficacement le flux de création de contenu.

