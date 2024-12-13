Générateur de Vidéos d'Orientation pour Stagiaires : Simplifiez l'Intégration RH

Améliorez l'engagement des stagiaires et simplifiez la formation en créant des vidéos dynamiques avec des avatars IA.

Exemple de Prompt 1
Que diriez-vous d'une vidéo d'intégration de 60 secondes conçue pour tous les nouveaux employés, expliquant les politiques essentielles de l'entreprise et présentant les équipes ? Le style visuel et audio doit être clair, informatif et professionnel, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et des sous-titres pour l'accessibilité, en faisant une vidéo de formation efficace.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes ciblant les professionnels des RH et les managers, illustrant l'efficacité d'un créateur de vidéos d'intégration. Le style visuel doit être dynamique et inspirant, mettant en avant des transitions de scènes rapides et fluides en utilisant des modèles et des scènes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour produire rapidement du contenu professionnel d'engagement des employés.
Exemple de Prompt 3
Créons une vidéo d'orientation percutante de 50 secondes pour les nouveaux stagiaires, mettant en avant la culture et les valeurs de l'entreprise. Le style visuel doit être accueillant et personnalisé, avec des transitions dynamiques et une génération de voix off chaleureuse et invitante pour créer une forte première impression. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour garantir que le contenu est polyvalent sur diverses plateformes pour notre générateur de vidéos d'orientation pour stagiaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Orientation pour Stagiaires

Créez des vidéos d'orientation engageantes et professionnelles pour stagiaires sans effort, garantissant une expérience accueillante et informative pour chaque nouvel arrivant.

1
Step 1
Collez Votre Script
Convertissez sans effort votre contenu écrit d'orientation pour stagiaires en paroles. Notre capacité avancée de conversion de texte en vidéo transforme votre texte en voix off au son naturel, rendant la création de contenu rapide et simple.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre entreprise. Ces présentateurs virtuels délivreront votre message d'orientation avec professionnalisme, améliorant l'engagement des nouveaux stagiaires.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque
Renforcez l'identité de votre entreprise en appliquant vos contrôles de marque. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels pour garantir une expérience d'intégration des stagiaires cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo d'intégration des employés dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez-la sur vos plateformes ou LMS préférés, fournissant des informations accessibles et cohérentes pour tous vos nouveaux arrivants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez une Expérience d'Intégration Positive

Diffusez des vidéos inspirantes et accueillantes générées par IA pour articuler la culture et les valeurs de l'entreprise, motivant les nouveaux stagiaires dès leur premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation pour stagiaires ?

HeyGen sert de générateur de vidéos IA avancé, simplifiant la production de vidéos d'orientation percutantes pour les stagiaires. Les professionnels des RH peuvent utiliser ses capacités de conversion de texte en vidéo et ses divers modèles de vidéos pour créer rapidement du contenu engageant pour les nouveaux arrivants, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen exploite des avatars IA puissants et une technologie sophistiquée de conversion de texte en vidéo pour accélérer la production de vidéos d'intégration des employés. Vous pouvez générer des voix off IA au son naturel directement à partir de votre script, garantissant une narration de haute qualité et cohérente pour toutes vos vidéos de formation.

HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque pour mes vidéos de formation et d'intégration des employés ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et la palette de couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos d'intégration des employés. Cela garantit une expérience de marque professionnelle et cohérente, favorisant un engagement plus fort des employés dès le départ.

HeyGen prend-il en charge l'accessibilité et l'intégration pour le contenu d'intégration des nouveaux arrivants ?

Oui, HeyGen améliore l'accessibilité pour les nouveaux arrivants en générant automatiquement des sous-titres pour toutes les vidéos. Bien que HeyGen n'ait pas de capacités d'intégration directe avec les LMS, la plateforme offre des options d'exportation faciles, permettant un téléchargement fluide vers n'importe quel LMS ou plateforme interne pour vos vidéos de formation.

