Créateur de Vidéos de Design d'Intérieur pour des Visuels Époustouflants

Élevez vos présentations de design avec des avatars AI engageants et des visuels dynamiques.

Concevez une vidéo captivante de 30 secondes présentant une transformation de mise en scène virtuelle, parfaite pour les agents immobiliers et les clients potentiels. Adoptez un style visuel sophistiqué et épuré avec une voix off professionnelle, en utilisant les "Templates & scenes" et la "Génération de voix off" de HeyGen pour présenter rapidement votre portfolio de design et mettre en avant des idées innovantes de design d'intérieur.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing engageante de 45 secondes pour mettre en valeur vos services uniques de design d'intérieur, ciblant les petites entreprises et les designers indépendants. Exploitez des visuels dynamiques, une bande sonore entraînante et un appel à l'action clair, en intégrant les "Avatars AI" de HeyGen et le "Texte en vidéo à partir de script" pour créer sans effort des publicités vidéo convaincantes qui augmentent les ventes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes démontrant les principes du design d'intérieur moderne, destinée aux propriétaires en quête d'inspiration et aux étudiants en design. Adoptez une approche visuelle éducative et calme avec une narration claire et une musique de fond douce, en utilisant la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen et les "Sous-titres/captions" automatisés pour créer une vidéo de démonstration de produit complète.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo vibrante de 15 secondes remplie d'idées rapides de design d'intérieur pour les abonnés des réseaux sociaux et les amateurs de bricolage. Utilisez un style visuel rapide et tendance avec une musique de fond énergique et des coupes rapides, en appliquant le "Redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" et les "Templates & scenes" personnalisables de HeyGen pour créer sans effort des vidéos de design d'intérieur à partager instantanément sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Design d'Intérieur

Créez des vidéos de design d'intérieur époustouflantes sans effort. Présentez vos projets et votre vision avec des modèles professionnels, des médias riches et des outils d'édition puissants.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une gamme de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour donner vie à vos concepts de design d'intérieur rapidement et efficacement.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources de Design
Ajoutez facilement des images de vos designs, plans d'étage et mood boards en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour personnaliser le contenu de votre vidéo.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels et du Son
Améliorez votre vidéo avec des animations de texte dynamiques et une narration claire en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off, expliquant vos choix de design.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Finalisez votre vidéo de design d'intérieur et utilisez le redimensionnement & exportation d'aspect-ratio pour la préparer à un partage fluide sur les réseaux sociaux et lors de présentations clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès en Design d'Intérieur

.

Transformez les témoignages de clients en récits vidéo convaincants pour renforcer la confiance et mettre en avant vos projets de design réussis.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de design d'intérieur convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de design d'intérieur professionnelles à l'aide d'outils intuitifs. Transformez facilement vos concepts de design et ajoutez des images de vos créations dans des présentations vidéo dynamiques pour présenter votre portfolio de design et engager vos clients.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo spécifiquement pour les présentations de design d'intérieur ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo riches adaptés au design d'intérieur. Ces modèles prêts à l'emploi vous aident à produire rapidement des vidéos marketing, des visites virtuelles de maisons ou des vidéos de démonstration de produits avec facilité.

HeyGen peut-il utiliser l'AI pour améliorer le contenu de mes vidéos de design d'intérieur ?

Absolument. HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées comme la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off, vous permettant de narrer efficacement vos designs. Cela aide à créer des vidéos explicatives engageantes ou même des présentations de mise en scène virtuelle de manière efficace.

Comment puis-je maintenir la cohérence de ma marque dans mes vidéos marketing de design d'intérieur avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans toutes vos vidéos marketing. Cela garantit un aspect professionnel et cohérent pour votre entreprise de design d'intérieur lors du partage sur les réseaux sociaux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo