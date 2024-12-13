Créez une vidéo de formation technique d'une minute pour les responsables L&D en entreprise, montrant comment un créateur de vidéos interactives peut améliorer l'intégration des employés. Le style visuel doit être professionnel et instructif, avec des enregistrements d'écran clairs et des superpositions animées, accompagnés d'une voix off amicale et encourageante. La vidéo démontre des scénarios complexes de "ramification vidéo" et des "questions" intégrées pour des vérifications de connaissances, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour offrir un parcours d'apprentissage personnalisé.

