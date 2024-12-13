Maîtrisez l'apprentissage avec des vidéos de modules tutoriels interactifs

Stimulez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans des modules de formation autonomes en utilisant des avatars AI dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle éducative dynamique de 45 secondes présentant une fonctionnalité logicielle complexe pour les professionnels de l'informatique cherchant à développer des compétences spécifiques. Le style visuel doit être moderne et net, utilisant des enregistrements d'écran clairs et des superpositions animées de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en évidence les étapes clés. Assurez-vous que des sous-titres précis sont présents tout au long, rendant le contenu accessible et améliorant la compréhension pour une acquisition rapide des connaissances.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo interactive concise de 30 secondes pour les clients potentiels, démontrant les principaux avantages d'un nouveau produit. Employez un style visuel élégant et énergique avec des coupes rapides et des graphismes audacieux en utilisant divers modèles et scènes, en utilisant le texte-à-vidéo à partir du script pour un message percutant. L'objectif est d'attirer l'attention et de fournir un aperçu clair, encourageant une exploration plus approfondie des fonctionnalités du produit lors d'une démonstration rapide du produit.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation auto-guidée de 90 secondes ciblant les apprenants à distance ayant besoin d'un apprentissage flexible et autonome sur un nouvel outil de l'entreprise. Cette vidéo doit présenter un style visuel calme et encourageant, utilisant un avatar AI professionnel dans un cadre propre et minimaliste pour expliquer les procédures complexes étape par étape. Assurez-vous que le produit final est optimisé pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, offrant une expérience d'apprentissage accessible et efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos de modules tutoriels interactifs

Élevez l'apprentissage et améliorez la rétention des connaissances avec des modules tutoriels interactifs engageants et autonomes. Créez du contenu vidéo dynamique conçu pour une intégration efficace des employés et une formation complète.

1
Step 1
Créez votre contenu vidéo de base
Commencez par générer votre vidéo de base. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos pédagogiques captivantes en transformant vos scripts en présentations engageantes utilisant des avatars AI et diverses scènes, parfaites pour les vidéos de formation auto-guidées.
2
Step 2
Ajoutez des éléments d'apprentissage interactifs
Améliorez l'engagement en incorporant des éléments interactifs. Concevez des quiz stimulants directement dans vos modules tutoriels pour tester la compréhension et renforcer les concepts clés, transformant le visionnage passif en apprentissage actif.
3
Step 3
Appliquez la personnalisation de la marque et visuelle
Personnalisez votre expérience de formation. Utilisez les contrôles de marque pour intégrer harmonieusement le logo et les schémas de couleurs de votre entreprise, garantissant que vos modules de formation s'alignent sur votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez pour une portée plus large
Préparez vos modules interactifs pour la distribution. Profitez des options flexibles de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, facilitant une intégration facile dans les LMS et une accessibilité plus large pour tous les apprenants.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la production de vidéos éducatives

Développez des vidéos tutoriels éducatives claires et concises pour des sujets complexes, rendant l'apprentissage accessible et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des apprenants dans les vidéos tutoriels éducatives ?

HeyGen permet la création de vidéos tutoriels éducatives captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques. En transformant rapidement les scripts en contenu vidéo attrayant, HeyGen maintient les apprenants plus engagés que les présentations statiques. Cet attrait visuel soutient une meilleure rétention des connaissances dans tout environnement d'apprentissage.

Quel rôle joue l'AI dans la création de modules de formation efficaces avec HeyGen ?

HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la production de modules de formation professionnels, en convertissant les scripts textuels en vidéos de haute qualité avec des avatars AI et des voix off naturelles. Cette approche alimentée par l'AI réduit considérablement le temps de création, permettant aux concepteurs pédagogiques de se concentrer sur la qualité et l'impact du contenu. Elle garantit des ressources d'apprentissage autonomes cohérentes et évolutives pour l'intégration des employés ou le développement des compétences.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être utilisées pour des parcours d'apprentissage personnalisés et des formations auto-guidées ?

Absolument, HeyGen permet la création rapide de divers actifs vidéo qui peuvent être organisés pour soutenir des parcours d'apprentissage personnalisés et des vidéos de formation auto-guidées. En générant facilement différentes versions ou mises à jour avec des avatars AI, les organisations peuvent adapter le contenu aux besoins divers des apprenants de manière efficace. Cette flexibilité fait de HeyGen un outil idéal pour les initiatives d'apprentissage à distance évolutives.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo de marque pour les démonstrations de produits ?

HeyGen permet aux entreprises de produire des démonstrations de produits soignées avec un contrôle total de la marque, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque. En utilisant des modèles professionnels et des avatars AI, les entreprises peuvent présenter leurs produits de manière efficace et cohérente. Cela garantit des objectifs marketing de haute qualité et renforce l'identité de la marque dans tout le contenu vidéo.

