Créateur de Vidéos de Formation Interactives pour un Apprentissage Engagé

Concevez facilement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI, augmentant la participation des apprenants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction dynamique de 60 secondes pour une équipe de vente, démontrant une nouvelle fonctionnalité de produit en utilisant des avatars AI pour créer des vidéos de formation. Le style visuel doit être professionnel et énergique, complété par une narration audio confiante et claire. Montrez comment un avatar AI peut présenter efficacement des informations complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les utilisateurs de produits, expliquant une tâche courante avec des instructions étape par étape. Le style visuel doit être clair et instructif, avec une voix off générée calmement et rassurante guidant l'utilisateur. Cette suggestion met l'accent sur la création de vidéos simplifiées pour des tutoriels rapides.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle moderne de 45 secondes pour une équipe marketing, mettant en avant les messages clés de la marque à travers des vidéos animées. Le style visuel doit être élégant et tendance, avec une bande sonore énergique et contemporaine. Intégrez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et l'engagement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Interactives

Créez sans effort des vidéos de formation engageantes et personnalisées avec des outils alimentés par AI, transformant des informations complexes en expériences d'apprentissage accessibles.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez votre projet en sélectionnant un "Modèle" professionnel ou en entrant votre script. Cette approche simplifiée vous aide à initier rapidement le processus de création vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Engagés
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'"Avatars AI" pour présenter votre formation, ou téléchargez vos propres médias pour personnaliser la vidéo.
3
Step 3
Affinez et Personnalisez
Améliorez votre vidéo avec des "Voix Off AI" réalistes dans diverses langues, ou enregistrez votre écran et votre caméra pour expliquer clairement des sujets complexes.
4
Step 4
Publiez et Partagez
Finalisez vos "vidéos de formation" en ajoutant des sous-titres, puis exportez-les dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Explicatives Engagées

Générez rapidement des vidéos de formation courtes et des clips explicatifs parfaits pour un apprentissage ciblé ou des mises à jour rapides.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen permet la création de vidéos de formation véritablement engageantes en utilisant des avatars AI et une suite robuste d'outils vidéo AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo dynamique, rendant l'expérience de formation plus percutante pour les équipes L&D.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace ?

En tant que puissant créateur de vidéos de formation, HeyGen offre des modèles prêts à l'emploi et la capacité de générer des voix off AI à partir de votre script, simplifiant la création de vidéos. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos explicatives et du contenu pédagogique de haute qualité sans montage vidéo complexe.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation pour ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen prend en charge une personnalisation étendue de vos vidéos de formation, assurant la cohérence de la marque. Vous pouvez utiliser des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et choisir parmi divers avatars AI et scènes pour créer des vidéos animées uniques et professionnelles.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour le contenu des vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen est une plateforme polyvalente pour toutes vos vidéos de formation, prenant en charge tout, du contenu généré par AI à l'enregistrement d'écran et de caméra. Cette flexibilité aide les équipes L&D à créer un contenu de créateur de vidéos de formation complet et interactif adapté à divers besoins d'apprentissage.

