Créez une vidéo d'apprentissage interactive de 45 secondes ciblant les éducateurs et les apprenants, montrant comment la création de vidéos éducatives par l'IA peut simplifier des sujets complexes. Utilisez un style visuel animé lumineux et amical avec une voix off claire et calme pour expliquer les concepts de base. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement un contenu captivant.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative animée dynamique de 60 secondes destinée aux élèves de la maternelle à la terminale, conçue pour introduire de nouveaux concepts à travers des quiz amusants. Employez des graphiques animés colorés et dynamiques associés à une musique de fond entraînante et une voix off enthousiaste pour maintenir un engagement élevé. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour donner vie aux personnages et guider les apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les PME et les formateurs, mettant en avant l'efficacité d'un générateur de vidéos AI dans la création de modules de formation. Cette vidéo doit présenter une esthétique professionnelle, propre et moderne avec des visuels nets et une voix off confiante et informative. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement un aspect soigné.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'apprentissage interactive informative de 50 secondes pour les apprenants en entreprise et les étudiants, résumant les points clés et les préparant à des examens personnalisés. Le style visuel et audio doit être élégant, informatif et visuellement guidé, accompagné d'une voix off amicale et encourageante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration de haute qualité sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Apprentissage Interactives

Transformez des informations complexes en expériences d'apprentissage engageantes et interactives avec l'AI, rendant l'éducation accessible et percutante pour les apprenants.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Apprentissage
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise votre texte détaillé pour initier la génération de vidéo à partir de texte.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Améliorez votre contenu en sélectionnant des visuels dynamiques et en choisissant les avatars AI parfaits pour guider vos apprenants à travers le matériel vidéo éducatif AI.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et de l'Interactivité
Intégrez un audio cristallin en utilisant la génération avancée de voix off, puis enrichissez votre vidéo avec des quiz, des examens personnalisés ou des résumés en utilisant des voix off réalistes.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Éducative
Finalisez votre projet en utilisant divers modèles et scènes et exportez votre vidéo éducative de haute qualité dans le format souhaité, prête pour vos apprenants via le créateur de vidéos éducatives.

Améliorer la Formation en Entreprise et la Rétention de l'Apprentissage

Offrez des vidéos de formation dynamiques et interactives qui augmentent considérablement l'engagement des employés et améliorent la rétention à long terme des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des supports d'apprentissage engageants ?

HeyGen permet aux éducateurs de produire facilement des vidéos éducatives de haute qualité en utilisant une technologie AI avancée. Vous pouvez transformer des scripts en contenu vidéo captivant avec des visuels AI et des voix AI réalistes, rendant le processus de création de vidéos éducatives efficace et percutant pour les apprenants.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos éducatives animées ?

Oui, HeyGen est un excellent créateur de vidéos éducatives animées, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos animées engageantes. Avec HeyGen, vous pouvez exploiter des visuels AI et des modèles vidéo personnalisés pour créer un contenu dynamique et facile à personnaliser qui captive les apprenants.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu d'apprentissage interactif et engageant ?

HeyGen agit comme un générateur avancé de vidéos d'apprentissage interactives, permettant aux créateurs de produire du contenu qui soutient des expériences d'apprentissage engageantes. Vous pouvez créer des vidéos explicatives et des supports d'apprentissage qui, combinés à votre plateforme, facilitent les discussions interactives, les quiz et les examens personnalisés pour les apprenants.

Comment HeyGen facilite-t-il la création rapide de vidéos à partir de texte à des fins éducatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos à partir de texte en vous permettant de transformer un simple script en une vidéo éducative soignée. Notre plateforme génère automatiquement des voix off AI réalistes et des sous-titres précis, accélérant considérablement la production de votre contenu d'apprentissage.

