Générateur de Vidéos Explicatives Interactives : Création de Vidéos Sans Effort

Transformez vos idées en vidéos explicatives captivantes sans effort. Exploitez la génération de voix off par IA pour captiver votre audience et améliorer votre stratégie marketing.

Concevez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un style graphique animé moderne et épuré avec une voix off professionnelle et dynamique générée par l'IA. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer sans effort des vidéos explicatives, transformant le texte en récits visuels dynamiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo animée de 60 secondes pour les professionnels du marketing, en employant une esthétique visuelle dynamique et engageante qui intègre des images libres de droits, complétée par une voix off autoritaire et une musique de fond. Exploitez le "Support de bibliothèque/médias" de HeyGen pour enrichir votre projet et personnaliser votre vidéo explicative avec divers éléments visuels.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes pour les créateurs de contenu e-learning, présentant un style visuel lumineux et illustratif où des "avatars IA" interagissent, accompagnés d'une voix off amicale et claire. Cette courte vidéo doit simplifier efficacement des sujets complexes, en utilisant les "avatars IA" de HeyGen pour donner vie aux personnages et renforcer l'engagement dans les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'entreprise de 90 secondes pour les départements RH, présentée avec un style visuel élégant et professionnel englobant divers styles vidéo, et accompagnée d'une voix off calme et rassurante. Assurez une accessibilité totale en implémentant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour générer automatiquement des sous-titres, rendant les explications de politiques complexes claires pour tous les employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives Interactives

Transformez vos idées en vidéos explicatives captivantes sans effort avec des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'IA, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo explicative approprié ou générez une vidéo directement à partir de votre script texte en utilisant notre fonctionnalité de création de texte en vidéo.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en ajoutant des avatars IA et en choisissant parmi une bibliothèque de médias diversifiée pour illustrer parfaitement votre message.
3
Step 3
Générez un Audio Engagé
Donnez vie à votre récit avec notre générateur de voix IA, offrant des options de voix off IA de haute qualité, et ajoutez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo explicative interactive terminée, exportez-la facilement au format MP4 et partagez-la sur diverses plateformes pour captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

.

Créez facilement des vidéos explicatives courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin de transmettre rapidement des messages et d'encourager l'interaction du public.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives uniques et engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos explicatives intuitif qui vous permet de créer facilement des vidéos explicatives animées sur mesure. Exploitez nos divers styles vidéo, nos nombreux modèles de vidéos explicatives et nos avatars IA pour créer de magnifiques images et des scènes dynamiques, garantissant que votre contenu se démarque.

Quelles capacités avancées d'IA HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise des moteurs d'IA avancés pour transformer votre vision en vidéos professionnelles. Vous pouvez générer des voix off IA réalistes à partir de scripts texte en vidéo, ajouter automatiquement des sous-titres, et choisir parmi une large gamme d'avatars IA pour donner vie à votre contenu sans effort.

Puis-je personnaliser l'image de marque et les médias dans mes projets HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs préférées pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos. Accédez à notre riche bibliothèque de médias, y compris des vidéos de stock et des images libres de droits, pour personnaliser davantage vos projets.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos animées ?

HeyGen simplifie la production de vidéos animées avec son interface conviviale et ses outils de glisser-déposer. Cet éditeur vidéo intuitif facilite l'ajout de texte, de musique et d'animations, permettant une création rapide de texte en vidéo pour tout, des stratégies marketing aux vidéos de formation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo