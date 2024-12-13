Créez des Leçons Éducatives Interactives Engagantes
Transformez votre contenu éducatif en leçons dynamiques avec des avatars AI pour une meilleure compréhension des élèves.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo éducative captivante de 60 secondes pour les élèves de collège, les défiant de résoudre un mystère historique en utilisant la pensée critique. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique avec une animation de type dessin animé et des effets sonores ludiques, le tout rendu vivant grâce à la conversion de texte en vidéo à partir de la génération de script, visant à améliorer la compréhension des élèves par la gamification et les activités.
Développez un segment de leçon ciblé de 30 secondes destiné aux lycéens, résumant les principes clés de l'algèbre et posant immédiatement une question d'évaluation formative. Cette vidéo nécessite un style visuel propre et académique avec des textes clairs à l'écran et une voix calme et informative, garantissant l'accessibilité et la rétention pour tous les apprenants en incorporant des sous-titres précis lorsque la question du quiz apparaît.
Imaginez une vidéo interactive engageante de 50 secondes destinée aux éducateurs et aux développeurs de programmes, montrant à quel point il est facile de créer des leçons qui favorisent un engagement plus profond. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant divers modèles et scènes préconçus pour illustrer divers scénarios d'enseignement, complétés par une voix off inspirante et une musique instrumentale moderne, soulignant la création de contenu efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours Éducatifs pour une Portée Mondiale.
Développez de nombreuses leçons éducatives et élargissez votre audience à l'échelle mondiale avec du contenu vidéo interactif alimenté par l'AI.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage.
Améliorez considérablement la compréhension et l'engagement des élèves dans les vidéos et leçons éducatives, conduisant à une meilleure rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs à créer des vidéos éducatives interactives et engageantes ?
HeyGen permet aux enseignants et aux administrateurs de transformer des scripts simples en leçons vidéo interactives dynamiques en utilisant des avatars AI et la technologie de conversion de texte en vidéo. Cela permet de créer rapidement du contenu éducatif de haute qualité, améliorant la compréhension des élèves sans compétences complexes en production vidéo.
Quelles fonctionnalités interactives HeyGen offre-t-il pour l'apprentissage et l'évaluation des élèves ?
HeyGen prend en charge l'intégration d'éléments interactifs dans les vidéos éducatives, tels que des questions en ligne et des quiz vidéo. Ces outils permettent une évaluation formative et une gamification, garantissant une compréhension active et l'engagement des élèves avec le matériel de la leçon.
HeyGen peut-il faciliter la création de ressources éducatives accessibles pour l'enseignement de la maternelle à la terminale et à distance ?
Oui, HeyGen permet la création de leçons vidéo interactives accessibles et alignées sur le programme, adaptées aux environnements d'apprentissage de la maternelle à la terminale et à distance. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et les sous-titres, les éducateurs peuvent s'assurer que leur contenu atteint efficacement tous les élèves, soutenant des ressources éducatives diversifiées.
Quelle est la facilité de production de vidéos éducatives professionnelles avec les outils AI de HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de création vidéo, permettant aux éducateurs de produire facilement des vidéos éducatives professionnelles avec des avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles, personnaliser l'image de marque et utiliser une bibliothèque multimédia pour développer efficacement des ressources de classe engageantes et des plans de leçon.