Générateur de Tutoriels d'Intégration : Simplifiez Votre Flux de Travail

Créez rapidement des tutoriels captivants avec des Modèles & scènes personnalisables, simplifiant l'ensemble de votre processus de création vidéo.

Créez une vidéo tutorielle convaincante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises occupés, illustrant comment configurer facilement une intégration logicielle critique. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, avec un avatar AI amical guidant les spectateurs à chaque étape, accompagné d'une voix off claire et entraînante. Utilisez les puissants avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre tutoriel, rendant les processus techniques complexes accessibles et engageants pour votre public.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo promotionnelle rapide de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les équipes marketing, mettant en avant l'efficacité de l'utilisation d'un générateur de tutoriels d'intégration. Adoptez un style visuel dynamique et rapide avec des coupes rapides et des textes à l'écran, accompagnés d'une voix off énergique. Cette vidéo doit souligner comment la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen peut transformer des instructions écrites en contenu vidéo soigné en quelques minutes, accélérant leur processus de création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Développez un guide informatif de 90 secondes étape par étape destiné aux éducateurs et formateurs d'entreprise, démontrant comment utiliser une nouvelle fonctionnalité de la plateforme. Le style visuel doit être propre et éducatif, incorporant des éléments de type infographie et des enregistrements d'écran clairs, soutenus par une voix off calme et autoritaire. Exploitez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une accessibilité et une compréhension maximales pour des apprenants divers, faisant de votre tutoriel un outil d'apprentissage complet.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel de marque soigné de 30 secondes pour les responsables de marque et les agences digitales, mettant en avant les aspects personnalisables d'un générateur d'intégration. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et élégant, présentant des modèles de marque et des schémas de couleurs personnalisés, sur une bande sonore contemporaine et professionnelle. Mettez en avant comment les Modèles & scènes de HeyGen permettent une cohérence de marque à travers toutes les vidéos tutoriels générées, renforçant efficacement l'identité de la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Générer un Tutoriel d'Intégration

Créez rapidement des tutoriels vidéo complets et étape par étape pour les intégrations logicielles en utilisant l'AI, garantissant clarté et cohérence de marque.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Saisissez votre contenu étape par étape dans l'éditeur. La plateforme utilise votre script pour une génération de Texte-en-vidéo fluide, formant le cœur de votre tutoriel d'intégration.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour guider visuellement les spectateurs à travers vos étapes d'intégration, rendant le tutoriel engageant et professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Améliorations
Générez des voix off naturelles directement à partir de votre script en utilisant la génération de voix off. Vous pouvez également inclure des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité à tous les publics.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Guide
Finalisez votre tutoriel d'intégration avec des contrôles de marque puis utilisez le redimensionnement & l'exportation selon le format pour le préparer à un partage fluide sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation

.

Clarifiez les processus d'intégration complexes avec des vidéos tutoriels faciles à comprendre, améliorant la compréhension des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos pour les tutoriels ?

HeyGen vous permet de générer sans effort des vidéos tutoriels de haute qualité à partir d'un script en utilisant des capacités avancées de Texte-en-vidéo et divers Modèles & scènes. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, rendant la création de contenu accessible et efficace.

HeyGen propose-t-il des avatars AI personnalisables pour les vidéos tutoriels ?

Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes qui peuvent être intégrés dans vos vidéos tutoriels pour améliorer l'engagement. Vous pouvez également utiliser la génération de voix off pour donner à vos avatars une voix et une personnalité uniques.

Quelles fonctionnalités HeyGen inclut-il pour garantir un rendu professionnel des vidéos tutoriels ?

HeyGen inclut des fonctionnalités essentielles telles que les sous-titres/captions automatiques, le redimensionnement & l'exportation selon le format pour diverses plateformes, et des contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente tout au long de vos vidéos tutoriels. Vous pouvez également exploiter la vaste bibliothèque de médias/stock.

HeyGen est-il un outil efficace pour générer des tutoriels d'intégration étape par étape ?

Absolument, HeyGen est conçu comme un puissant générateur de tutoriels, parfait pour créer des guides clairs et concis étape par étape, y compris des tutoriels d'intégration complexes. Son interface intuitive et ses capacités d'agent vidéo AI rendent le processus simple et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo