Générateur de Vidéos de Formation à l'Intégration : Créez des Cours Engagés Rapidement

Transformez votre processus d'intégration des employés et de prise en charge des clients. Utilisez nos avatars AI pour créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes à partir de n'importe quel script.

Créez une vidéo pédagogique convaincante d'une minute pour le nouveau personnel informatique, démontrant les étapes critiques de l'accès au système et des protocoles de sécurité. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel guidant les spectateurs à travers chaque détail technique avec un langage clair et concis, garantissant une compréhension immédiate des procédures complexes et minimisant les erreurs lors de l'intégration.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo concise de 90 secondes pour les équipes de vente et d'intégration des clients, détaillant le nouveau processus efficace de prise en charge des clients. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir un script procédural détaillé en une séquence animée, présentée avec un style visuel propre et pédagogique et une voix off confiante et rassurante pour simplifier les interactions initiales avec les clients.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation complet de 2 minutes pour les chefs de projet sur la manière de recueillir efficacement les exigences du projet à l'aide d'une nouvelle plateforme numérique. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel dynamique et professionnel, intégrant des explications textuelles contextuelles et une piste audio de soutien pour clairement décrire le processus du 'Modèle de Vidéos de Prise en Charge des Exigences' pour une création de cours optimale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes pour les équipes mondiales, présentant les avantages de l'utilisation de la création vidéo AI pour les communications internes. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et diversifié avec des indices visuels dynamiques, utilisant la fonctionnalité avancée de génération de voix off de HeyGen pour présenter les informations clés dans plusieurs langues, garantissant l'accessibilité et une compréhension claire à travers différents groupes linguistiques.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à l'Intégration

Rationalisez votre intégration des employés et la formation du personnel en générant rapidement des vidéos de prise en charge professionnelles, alimentées par AI, avec un contenu et des avatars personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par saisir votre script de formation ou convertir des matériaux existants en un récit dynamique. Notre fonctionnalité de texte à vidéo transforme votre texte en dialogue engageant, posant les bases de vos vidéos de prise en charge.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, puis sélectionnez un modèle professionnel pour correspondre à votre processus d'intégration des employés ou de prise en charge des clients. Cela permet une création rapide de vidéos AI.
3
Step 3
Appliquez la Marque et la Voix
Personnalisez vos vidéos de formation en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de nos contrôles de marque. Améliorez la clarté avec des voix off générées par AI, garantissant un ton cohérent et professionnel pour votre formation du personnel.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois finalisées, exportez facilement vos vidéos de formation à la prise en charge de haute qualité, en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour s'adapter à diverses plateformes. Déployez-les sur vos canaux pour intégrer efficacement de nouveaux employés ou rationaliser votre processus de prise en charge des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes pour la Formation

Simplifiez les sujets complexes, tels que ceux dans le domaine de la santé, pour produire des vidéos de prise en charge et éducatives claires et efficaces pour les apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos AI professionnelles. Sa plateforme intuitive et ses outils AI sophistiqués simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos AI, ce qui le rend idéal pour la formation du personnel et l'intégration des employés.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour générer du contenu de formation multilingue ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes. Avec des capacités puissantes de texte à vidéo et un support multilingue complet, HeyGen garantit que vos vidéos de formation résonnent avec un public mondial diversifié.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour structurer efficacement des cours vidéo AI ?

HeyGen fournit des outils AI robustes, y compris des modèles et des scènes personnalisables, pour aider les utilisateurs à créer des cours avec facilité. Ces fonctionnalités, combinées à une fonctionnalité de glisser-déposer, permettent un développement rapide de contenu de Créateur de Cours Vidéo AI complet, parfait pour une formation détaillée du personnel.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos de prise en charge des exigences de marque ?

HeyGen simplifie le processus de prise en charge des clients en permettant la production rapide de vidéos de prise en charge de haute qualité. Ses contrôles de marque vous permettent d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs, garantissant que tout le contenu du Modèle de Vidéos de Prise en Charge des Exigences s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

