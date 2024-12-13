Générateur de Vidéos de Formation à l'Intégration : Créez des Cours Engagés Rapidement
Transformez votre processus d'intégration des employés et de prise en charge des clients. Utilisez nos avatars AI pour créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes à partir de n'importe quel script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo concise de 90 secondes pour les équipes de vente et d'intégration des clients, détaillant le nouveau processus efficace de prise en charge des clients. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir un script procédural détaillé en une séquence animée, présentée avec un style visuel propre et pédagogique et une voix off confiante et rassurante pour simplifier les interactions initiales avec les clients.
Développez un module de formation complet de 2 minutes pour les chefs de projet sur la manière de recueillir efficacement les exigences du projet à l'aide d'une nouvelle plateforme numérique. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un style visuel dynamique et professionnel, intégrant des explications textuelles contextuelles et une piste audio de soutien pour clairement décrire le processus du 'Modèle de Vidéos de Prise en Charge des Exigences' pour une création de cours optimale.
Concevez une vidéo d'annonce engageante de 45 secondes pour les équipes mondiales, présentant les avantages de l'utilisation de la création vidéo AI pour les communications internes. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et diversifié avec des indices visuels dynamiques, utilisant la fonctionnalité avancée de génération de voix off de HeyGen pour présenter les informations clés dans plusieurs langues, garantissant l'accessibilité et une compréhension claire à travers différents groupes linguistiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
Améliorez l'apprentissage et la rétention lors de l'intégration des employés et de la formation du personnel grâce à des vidéos engageantes alimentées par AI.
Étendez les Cours de Formation à l'Échelle Mondiale.
Générez une plus large gamme de vidéos et de cours de formation, atteignant plus d'employés et de clients efficacement avec un support multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement du texte en vidéos AI professionnelles. Sa plateforme intuitive et ses outils AI sophistiqués simplifient l'ensemble du processus de création de vidéos AI, ce qui le rend idéal pour la formation du personnel et l'intégration des employés.
HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour générer du contenu de formation multilingue ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes. Avec des capacités puissantes de texte à vidéo et un support multilingue complet, HeyGen garantit que vos vidéos de formation résonnent avec un public mondial diversifié.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour structurer efficacement des cours vidéo AI ?
HeyGen fournit des outils AI robustes, y compris des modèles et des scènes personnalisables, pour aider les utilisateurs à créer des cours avec facilité. Ces fonctionnalités, combinées à une fonctionnalité de glisser-déposer, permettent un développement rapide de contenu de Créateur de Cours Vidéo AI complet, parfait pour une formation détaillée du personnel.
HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos de prise en charge des exigences de marque ?
HeyGen simplifie le processus de prise en charge des clients en permettant la production rapide de vidéos de prise en charge de haute qualité. Ses contrôles de marque vous permettent d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs, garantissant que tout le contenu du Modèle de Vidéos de Prise en Charge des Exigences s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.