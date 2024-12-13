Générateur de Vidéos d'Assurance : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Transformez rapidement des scripts en vidéos professionnelles en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour captiver les clients et développer votre activité d'assurance.

Créez une vidéo informative concise de 30 secondes pour des clients potentiels cherchant des connaissances de base en assurance, en utilisant les fonctionnalités de HeyGen pour la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off pour expliquer "Qu'est-ce que l'assurance responsabilité civile ?" dans un style audio amical et informatif avec des visuels clairs et explicatifs, en exploitant la puissance d'un générateur de vidéos d'assurance pour des ventes d'assurance efficaces.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo personnalisée de 45 secondes ciblant les assurés existants ou les nouveaux prospects intéressés par une connexion plus directe, en mettant en avant un avatar AI créé par HeyGen pour se présenter ou présenter une mise à jour de service spécifique avec un style visuel et audio professionnel et engageant, créant efficacement des vidéos parlantes personnalisées avec un générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative percutante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises envisageant une assurance commerciale, en incorporant des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des sous-titres/captions clairs pour mettre en avant les principaux avantages des polices, présentée avec un style audio clair et net pour renforcer les efforts de marketing vidéo en utilisant un modèle de vidéo d'assurance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sociale de 15 secondes pour les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, visant à capter rapidement l'attention avec un style visuel moderne et rapide, en présentant des coupes rapides et un appel à l'action percutant en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen et divers modèles et scènes, démontrant la facilité de création de vidéos d'assurance pour des campagnes sociales engageantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Assurance

Rationalisez votre communication d'assurance avec du contenu vidéo engageant. Créez des vidéos professionnelles pour les ventes, le marketing et l'éducation des clients efficacement en utilisant l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou un Avatar AI
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque de "Modèles de Vidéos d'Assurance" professionnels ou un avatar AI pour représenter votre marque, posant ainsi les bases de votre message.
2
Step 2
Collez Votre Script et Générez la Voix Off
Saisissez votre message d'assurance sous forme de texte. Notre moteur "Texte en Parole" le convertira automatiquement en une voix off naturelle, prête pour votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez du Branding et des Visuels
Améliorez votre vidéo en incorporant le logo et les couleurs de votre marque grâce aux "contrôles de branding". Vous pouvez également intégrer des médias stock pertinents pour enrichir l'histoire visuelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Examinez votre vidéo finalisée puis exportez-la dans divers formats d'aspect, adaptés à différentes plateformes et à votre stratégie globale de "marketing vidéo".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Mettez en valeur les témoignages et les histoires de réussite des clients avec des vidéos dynamiques générées par AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque d'assurance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il aider les agents d'assurance ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux agents d'assurance de produire rapidement des "vidéos d'assurance" professionnelles en utilisant des avatars AI et la "conversion de texte en vidéo", simplifiant la création de contenu pour un "marketing vidéo" efficace et l'engagement des clients.

Quels outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos d'assurance ?

HeyGen utilise des "outils alimentés par l'AI" avancés comme un "générateur de vidéos d'avatar AI", "Texte en Parole", et un "Générateur de Sous-titres Automatique" pour simplifier la production de "vidéos d'assurance" de haute qualité avec un minimum d'effort pour les professionnels de l'assurance.

La plateforme de HeyGen peut-elle améliorer les ventes d'assurance et les campagnes sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen vous permet de "créer des vidéos d'assurance" et des "vidéos parlantes personnalisées" qui captivent les audiences, les rendant idéales pour des "campagnes sur les réseaux sociaux" percutantes et aidant finalement à "augmenter les ventes" pour votre entreprise d'assurance.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos d'assurance et des options de branding ?

Oui, HeyGen offre une variété de "Modèles de Vidéos d'Assurance" pour démarrer vos projets, ainsi que des contrôles de branding robustes incluant des logos et couleurs personnalisés, garantissant que vos "vidéos d'assurance" reflètent constamment l'identité professionnelle de votre agence.

