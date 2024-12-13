Créateur de Vidéos de Formation en Assurance : Simplifiez l'Apprentissage

Permettez aux formateurs d'entreprise de créer du contenu captivant en utilisant la conversion de texte en vidéo sans effort.

Imaginez une vidéo explicative d'une minute destinée aux nouveaux agents d'assurance, conçue pour simplifier des concepts d'assurance complexes comme la responsabilité ou la couverture des biens. Son style visuel doit être épuré et professionnel avec des graphiques animés engageants, complétés par une voix off amicale et claire. Cette vidéo tirerait parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer facilement le contenu de formation et de sa génération de voix off pour une narration cohérente, garantissant un apprentissage efficace des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise expérimentés, une vidéo de formation engageante de 2 minutes est nécessaire pour éduquer leurs équipes sur les dernières réglementations de conformité en assurance. Le style visuel doit être autoritaire et informatif, avec un avatar AI professionnel présentant directement les mises à jour clés, soutenu par des données à l'écran. Ce contenu peut être rendu très efficace pour le développement professionnel continu en incorporant les avatars AI de HeyGen et des sous-titres pour la clarté et l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux équipes de vente, démontrant les meilleures pratiques pour gérer les objections courantes des clients. Le style visuel doit être basé sur des scénarios avec des coupes rapides, mettant en scène des avatars AI personnalisables interagissant dans divers environnements professionnels, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des décors variés et sa bibliothèque de médias/stock pour des aides visuelles pertinentes. L'audio doit avoir un ton dynamique pour motiver et dynamiser la force de vente, améliorant leur compréhension des techniques d'interaction client efficaces.
Exemple de Prompt 3
Les départements RH nécessitent une vidéo concise de 30 secondes pour annoncer efficacement une nouvelle politique ou initiative interne à tous les employés. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des graphiques simples, des textes en surbrillance à l'écran et une voix off claire et professionnelle. Cette vidéo peut pleinement utiliser le processus intuitif de création vidéo AI de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats pour garantir que le message soit facilement compréhensible et accessible sur tous les canaux de communication internes, renforçant le partage d'informations cohérent.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation en Assurance

Créez rapidement et facilement des vidéos de formation en assurance professionnelles et engageantes avec AI, en permettant à votre équipe d'accéder à un apprentissage accessible et cohérent.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de formation. La plateforme transforme votre texte en vidéo engageante, donnant vie à vos concepts d'assurance grâce à la technologie de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message. Ces personnages personnalisables assurent la cohérence de la marque et une présence professionnelle à l'écran pour votre formation en assurance.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Appliquez des modèles vidéo professionnels et intégrez des médias stock de la bibliothèque pour engager visuellement vos apprenants. Cela aide à simplifier efficacement des concepts d'assurance complexes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation en assurance en ajoutant des sous-titres AI pour l'accessibilité et en l'exportant dans le format souhaité. Partagez votre contenu engageant sans effort sur les plateformes pour stimuler l'apprentissage des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets d'Assurance Complexes

Expliquez clairement des politiques et concepts d'assurance complexes à travers des vidéos explicatives engageantes alimentées par AI, facilitant l'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en assurance ?

HeyGen transforme des concepts d'assurance complexes en vidéos de formation engageantes en utilisant une création vidéo AI avancée, y compris des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. Il permet aux formateurs d'entreprise et aux départements RH de créer facilement des vidéos de formation, simplifiant l'apprentissage des employés avec un minimum d'effort.

Puis-je utiliser des avatars AI pour créer des vidéos d'assurance engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI personnalisables qui améliorent vos vidéos d'assurance en délivrant le contenu de manière professionnelle et engageante. Vous pouvez tirer parti de ces avatars AI pour simplifier des concepts d'assurance complexes et assurer la cohérence de la marque dans tous vos supports d'apprentissage pour les employés.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme facile de création vidéo ?

HeyGen offre un montage intuitif par glisser-déposer, des modèles vidéo robustes et une fonctionnalité puissante de texte en vidéo, ce qui en fait une plateforme facile de création vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de formation professionnelles avec la synthèse vocale AI et des sous-titres AI sans avoir besoin d'une expérience préalable en montage vidéo.

Au-delà de la formation, quels types de vidéos d'assurance HeyGen peut-il créer ?

HeyGen est polyvalent pour créer divers types de vidéos d'assurance, y compris des vidéos explicatives, des vidéos marketing et même des témoignages clients. Ses capacités vous permettent de partager efficacement des connaissances et de simplifier des conseils financiers complexes pour un public plus large.

