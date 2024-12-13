Imaginez une vidéo explicative d'une minute destinée aux nouveaux agents d'assurance, conçue pour simplifier des concepts d'assurance complexes comme la responsabilité ou la couverture des biens. Son style visuel doit être épuré et professionnel avec des graphiques animés engageants, complétés par une voix off amicale et claire. Cette vidéo tirerait parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer facilement le contenu de formation et de sa génération de voix off pour une narration cohérente, garantissant un apprentissage efficace des employés.

