Générateur de Vidéos de Formation en Assurance : Améliorez l'Apprentissage des Employés

Créez rapidement des vidéos de formation en assurance engageantes. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des expériences d'apprentissage réalistes et efficaces.

Imaginez créer une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour le lancement d'un nouveau produit, ciblant les propriétaires de petites entreprises. Le style visuel est vibrant et rapide, accompagné d'une musique entraînante, le tout généré sans effort grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer vos idées en une création vidéo AI époustouflante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les formateurs d'entreprise et les départements RH, créez une vidéo de formation de 45 secondes sur les meilleures pratiques pour le travail à distance. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, avec un avatar AI amical pour délivrer les informations clés, démontrant comment les avatars AI améliorent vos vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les créateurs de contenu, présentant une idée complexe de manière simple. Utilisez un style créatif et visuellement riche avec des scènes variées et une musique de fond inspirante, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la création de votre contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une annonce convaincante de 30 secondes pour les entrepreneurs à propos d'une mise à jour logicielle à venir. La vidéo doit avoir un style visuel propre et inspirant avec un message direct et percutant, propulsé par la génération de voix off de HeyGen pour transformer sans effort votre script texte en un son professionnel pour votre plateforme vidéo AI.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Assurance

Créez rapidement des vidéos de formation en assurance professionnelles et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre processus de création de contenu du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger directement votre contenu de formation ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement. Cela pose les bases de votre vidéo de formation en assurance, garantissant structure et clarté.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos informations. Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo de formation en ajoutant des arrière-plans et des médias pertinents de la vaste bibliothèque.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off et Affinez le Contenu
Générez un discours naturel pour votre avatar en utilisant des capacités avancées de synthèse vocale. Passez en revue et éditez votre vidéo, en ajoutant des sous-titres ou des légendes pour l'accessibilité et la clarté, assurant que votre message est parfaitement délivré.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Une fois votre vidéo de formation en assurance terminée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Cela vous permet de partager sans effort votre contenu de formation de haute qualité sur diverses plateformes, engageant efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes d'Assurance



Utilisez la vidéo AI pour décomposer les politiques d'assurance complexes et les réglementations de l'industrie en vidéos explicatives claires et faciles à comprendre pour un apprentissage efficace.



Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus de création de vidéos AI ?

HeyGen vous permet de transformer sans effort des scripts en création de contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI avancés et une plateforme puissante de texte en vidéo. Cela permet une production rapide de vidéos de qualité professionnelle sans montage complexe.

HeyGen propose-t-il des personnages personnalisables et des modèles créatifs ?

Absolument ! HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de personnages personnalisables et de modèles professionnels pour lancer vos projets. Vous pouvez également générer des voix off naturelles pour correspondre parfaitement à votre ton et message souhaités.

Quels types de contenu vidéo puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire une large gamme de contenus vidéo, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles percutantes et des vidéos témoignages authentiques. Ses outils alimentés par l'AI simplifient l'ensemble du processus de création de contenu vidéo.

À quelle vitesse puis-je passer d'un script à une vidéo AI finie ?

HeyGen rationalise le flux de travail de texte en vidéo, vous permettant de transformer votre script en une vidéo AI soignée en quelques minutes. Notre plateforme intuitive et nos avatars AI accélèrent considérablement votre création de contenu vidéo.

