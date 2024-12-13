Créez une vidéo personnalisée de 60 secondes pour les assurés, présentant leur rapport annuel d'assurance ou une mise à jour des réclamations avec un style visuel et audio chaleureux, amical et professionnel. En utilisant les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen, cette "vidéo d'assurance personnalisée" vise à rendre les informations complexes attrayantes et faciles à comprendre, améliorant ainsi la compréhension et la satisfaction des clients.

Générer une Vidéo