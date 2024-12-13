Créez une vidéo d'accueil personnalisée de 45 secondes pour les nouveaux titulaires de police d'assurance, mettant en vedette un avatar AI engageant qui les accueille dans la famille et explique les premières étapes. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des couleurs douces et des graphiques amicaux, complétés par une voix off rassurante. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour offrir une expérience client supérieure.

Générer une Vidéo