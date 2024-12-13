Boostez la Formation avec Notre Créateur de Vidéos de Chemins de Connaissance en Assurance

Simplifiez les sujets complexes d'assurance et améliorez la formation avec des avatars AI captivants, parfaits pour des informations éducatives.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation interne de 90 secondes destinée aux nouveaux professionnels de l'assurance, illustrant les étapes critiques de la consultation client. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec des graphiques clairs à l'écran et une voix autoritaire mais encourageante, construite efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script et des modèles personnalisables pour un branding cohérent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication client de 45 secondes pour les souscripteurs existants, simplifiant le processus de dépôt de réclamation après un incident mineur. Cette vidéo nécessite un style visuel calme et étape par étape, une musique de fond douce et des sous-titres faciles à lire pour garantir l'accessibilité, enrichie par des séquences d'archives pertinentes d'une bibliothèque multimédia/fonction de support d'archives.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes ciblant les agences d'assurance, montrant comment un Créateur de Vidéos d'Assurance AI peut rationaliser leur création de contenu. Cette vidéo doit être rapide, moderne et visuellement percutante avec une bande sonore entraînante, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, en tirant parti des modèles et des scènes préconçus pour un développement rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Chemins de Connaissance en Assurance

Transformez sans effort des concepts d'assurance complexes en vidéos engageantes, propulsées par l'AI, rationalisant la formation et améliorant la compréhension client.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Assurance
Entrez vos connaissances détaillées en assurance dans la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" pour former instantanément la base de votre vidéo, transformant le texte en scènes dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi divers "avatars AI" pour représenter votre marque et délivrer du contenu éducatif avec une présence à l'écran professionnelle et engageante.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Intégrez le logo, les couleurs et autres visuels de votre entreprise en utilisant les "contrôles de branding" pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans toutes vos communications d'assurance.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Explicative
Utilisez la "génération de voix off" avancée pour un audio clair et naturel, puis finalisez et exportez votre "vidéo explicative" polie pour partager des informations précieuses sur l'assurance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Concepts Complexes d'Assurance

Traduisez des politiques et procédures d'assurance complexes en vidéos explicatives claires et compréhensibles pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les professionnels de l'assurance à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux professionnels de l'assurance de produire facilement des "vidéos explicatives" engageantes pour des "informations éducatives" et la "communication client". Avec des "avatars AI", la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir de script" et des "modèles personnalisables", vous pouvez créer des "vidéos explicatives animées" professionnelles qui simplifient les "chemins de connaissance en assurance" complexes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la formation en assurance ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de "formation et d'intégration" grâce à son "interface intuitive de glisser-déposer" et ses capacités de "texte-à-vidéo". Vous pouvez générer des "voix off professionnelles" et utiliser une vaste "bibliothèque multimédia" pour produire rapidement du contenu de haute qualité, en faisant un "créateur de vidéos AI" idéal.

HeyGen peut-il soutenir le branding pour le contenu vidéo lié à l'assurance ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs d'entreprise directement dans vos projets de "créateur de vidéos d'assurance". Cela garantit que toutes vos vidéos de "communication client" et de "formation et d'intégration" maintiennent une apparence cohérente et professionnelle pour vos "professionnels de l'assurance".

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos à partir de scripts ?

HeyGen simplifie le "texte-à-vidéo à partir de script" en vous permettant d'entrer votre contenu écrit et de choisir parmi divers "avatars AI". La plateforme génère automatiquement une "voix off naturelle" pour vos explications de "chemins de connaissance en assurance" ou de "processus de réclamation", rendant la production vidéo sans effort.

