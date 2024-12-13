Créateur de Vidéos Explicatives d'Assurance : Simplifiez les Polices Complexes

Créez facilement des vidéos explicatives d'assurance professionnelles. Exploitez nos modèles et scènes intuitifs pour simplifier les polices complexes pour votre audience.

Créez une vidéo explicative convaincante d'une minute ciblant les nouveaux souscripteurs d'assurance, simplifiant visuellement les polices d'assurance complexes. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off précise pour offrir un style audio amical et informatif, rendant les informations complexes digestes et aidant les utilisateurs à simplifier l'apprentissage de leur couverture.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes pour le personnel des agences d'assurance, démontrant comment utiliser un nouveau système de traitement des réclamations. Employez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script, en utilisant divers modèles et scènes pour une esthétique visuelle moderne et élégante et un style audio engageant et clair, montrant l'efficacité de la génération vidéo de bout en bout pour la formation technique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes de marketing d'assurance, promouvant un nouveau produit d'assurance auto. Obtenez un style audio dynamique et concis en utilisant HeyGen, assurant une compatibilité large avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations, et améliorant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques, prouvant une manière rentable d'atteindre un large public.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative éducative de 2 minutes destinée aux clients potentiels intéressés par l'assurance vie, détaillant les avantages et options des polices. Structurez le contenu avec un style audio rassurant et digne de confiance, intégrant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et utilisez des avatars AI pour présenter clairement et de manière autoritaire des informations complexes sur différentes polices d'assurance.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Assurance

Créez facilement des vidéos explicatives d'assurance engageantes, en utilisant des outils alimentés par l'AI pour simplifier les informations complexes pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger ou coller votre script. La fonctionnalité de transformation de texte en vidéo de notre plateforme transforme votre contenu écrit en la base d'une narration visuelle dynamique, permettant une création efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche professionnelle à votre vidéo, engageant les spectateurs sans besoin de tournage traditionnel.
3
Step 3
Appliquez une Marque Personnalisée
Intégrez l'identité de votre marque en utilisant des contrôles de marque complets. Ajoutez facilement votre logo, vos couleurs personnalisées et vos polices pour assurer une apparence cohérente et professionnelle tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Générez et Partagez
Exploitez notre plateforme pour la génération vidéo de bout en bout, du concept initial à l'exportation finale. Optimisez facilement votre vidéo avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations, la rendant prête pour n'importe quelle plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Explicatives Engagantes pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos explicatives captivantes au format court pour les réseaux sociaux afin de simplifier les concepts d'assurance et atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives d'assurance ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI intuitive qui rend la création de vidéos explicatives d'assurance professionnelles simple, même pour les utilisateurs sans expérience préalable. Notre plateforme rationalise l'ensemble du processus de production vidéo, vous permettant de communiquer efficacement des polices d'assurance complexes.

Quelles technologies AI avancées alimentent la génération de vidéos au sein de HeyGen ?

HeyGen exploite des Avatars AI sophistiqués et un puissant moteur de transformation de texte en vidéo pour transformer des scripts en contenu vidéo engageant. Cette plateforme vidéo AI inclut également des capacités avancées de génération de voix off, garantissant un audio de haute qualité et professionnel pour vos vidéos.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir une cohérence de marque dans les vidéos liées à l'assurance ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos. Utilisez nos modèles étendus pour garantir que chaque vidéo explicative d'assurance s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

HeyGen est-il convivial pour produire des vidéos de haute qualité sans expertise technique ?

Absolument, HeyGen propose une interface glisser-déposer conviviale conçue pour que quiconque puisse créer des vidéos professionnelles sans expérience nécessaire. Nos outils de génération vidéo de bout en bout, y compris les sous-titres/captions automatiques, vous permettent de produire du contenu soigné sans effort.

