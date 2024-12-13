Produisez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux propriétaires d'agences d'assurance et aux responsables marketing, démontrant comment le générateur vidéo AI de HeyGen transforme des concepts d'assurance complexes en explications claires. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des animations de texte dynamiques et une esthétique épurée, complétée par une voix off énergique et autoritaire. Mettez en avant l'efficacité de la génération de vidéos complètes à partir d'un simple script grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen, avec des avatars AI professionnels.

