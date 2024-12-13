Créez une vidéo engageante de 60 secondes pour le nouveau personnel administratif médical, conçue pour simplifier les procédures complexes de facturation médicale grâce à un guide détaillé étape par étape. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un texte clair à l'écran et des superpositions animées pour mettre en évidence les informations clés, accompagné d'un ton audio amical et rassurant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider les spectateurs à travers chaque étape du processus de facturation, garantissant une rétention et une clarté élevées.

