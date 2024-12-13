Créateur de Vidéos Explicatives sur les Avantages d'Assurance : Simplifiez les Politiques Complexes

Simplifiez instantanément les détails complexes des assurances. Exploitez la puissance de la conversion de texte en vidéo pour créer rapidement des vidéos explicatives engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes pour les responsables RH et les administrateurs des avantages sociaux qui met en avant la puissance de la création vidéo alimentée par l'AI pour leurs communications internes. En employant une esthétique visuelle moderne de type infographie avec une musique entraînante et une narration concise, cette vidéo utilise la conversion de texte en vidéo à partir de scripts et de modèles et scènes préconçus pour transmettre efficacement les mises à jour ou changements clés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative animée dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, en soulignant la facilité avec laquelle ils peuvent présenter les offres d'assurance de leur entreprise. Avec une animation 2D lumineuse et engageante, une musique de fond énergique et une voix amicale et encourageante, cette vidéo utilise des sous-titres et le vaste support de la bibliothèque de médias/stock pour créer rapidement un contenu percutant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 90 secondes destinée aux titulaires de polices existants et aux équipes de vente dans le secteur de l'assurance, détaillant les mises à jour spécifiques des polices ou les nouvelles offres. Présentant l'information à travers des avatars AI autoritaires mais accessibles et en utilisant la génération de voix off, cette vidéo devrait comporter des visuels calmes et informatifs et peut être facilement adaptée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour maintenir un message cohérent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives sur les Avantages d'Assurance

Transformez sans effort les avantages d'assurance complexes en vidéos explicatives claires et engageantes grâce à la création alimentée par l'AI, simplifiant les informations complexes pour votre public.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez ou tapez votre script sur les avantages d'assurance, en utilisant la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour simplifier les informations complexes en scènes concises.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et générez une voix off professionnelle pour narrer vos vidéos explicatives, donnant une touche personnalisée à votre contenu.
3
Step 3
Personnalisez avec le Branding
Appliquez les couleurs et le logo de votre marque en utilisant les contrôles de branding, et améliorez vos vidéos explicatives animées avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias ou des modèles.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo explicative sur les avantages d'assurance et exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée sur tous vos canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos Explicatives de Marketing à Fort Impact

Produisez rapidement des vidéos explicatives convaincantes pour commercialiser efficacement les produits d'assurance et clarifier les offres d'avantages aux clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur les avantages d'assurance ?

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI idéale pour simplifier les informations complexes sur les assurances en vidéos explicatives engageantes. Il vous permet de créer efficacement des vidéos explicatives professionnelles sur les avantages d'assurance, rendant les détails complexes facilement compréhensibles pour votre public.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo pour produire des vidéos explicatives animées dynamiques. Vous pouvez facilement générer des voix off professionnelles à partir de votre script, donnant vie à votre contenu sans effort.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos explicatives avec l'identité de ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour personnaliser les modèles de vidéos explicatives avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Notre interface conviviale permet à tout créateur de vidéos de maintenir la cohérence de la marque à travers tous les supports de marketing vidéo.

Comment HeyGen aide-t-il au marketing vidéo pour les produits d'assurance ?

HeyGen renforce votre stratégie de marketing vidéo en vous permettant de créer rapidement des vidéos explicatives de haute qualité qui simplifient efficacement les informations complexes. Notre plateforme de création vidéo alimentée par l'AI aide les entreprises à produire un contenu engageant pour atteindre un public plus large.

