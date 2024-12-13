Créateur de Vidéos Publicitaires d'Assurance : Créez des Annonces Engagantes Rapidement

Créez des vidéos promotionnelles d'assurance percutantes en quelques minutes en utilisant des avatars AI pour expliquer des politiques complexes de manière claire et engageante.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, clarifiant les options complexes d'assurance commerciale. Adoptez un style visuel infographique professionnel et épuré avec une narration audio calme et informative. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour structurer efficacement l'information.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes destinée aux clients existants, annonçant de nouveaux avantages premium ou des programmes de fidélité. Cette vidéo doit présenter un style visuel énergique et dynamique avec une musique de fond entraînante. Générez un audio convaincant en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour mettre en avant les avantages clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 20 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux clients potentiels, offrant un conseil rapide sur l'importance de l'assurance. Le style visuel doit être rapide et digeste, avec un ton audio conversationnel et direct. Assurez une large accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen aux visuels dynamiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires d'Assurance

Créez sans effort des vidéos publicitaires d'assurance professionnelles avec l'AI, transformant vos messages en contenu visuel engageant pour une communication efficace.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de "modèles de vidéos d'assurance" professionnels. Ces designs prêts à l'emploi fournissent une base solide pour votre annonce.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Saisissez le script de votre annonce. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir du script" transforme instantanément votre texte en dialogue parlé, posant les bases d'un contenu engageant.
3
Step 3
Personnalisez avec un Acteur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre message d'assurance. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Annonce
Examinez vos "vidéos promotionnelles" finales. Utilisez le "redimensionnement et exportation au format d'aspect" pour télécharger votre annonce d'assurance complétée dans le format optimal pour tous vos canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo convaincants alimentés par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires d'assurance engageantes ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos publicitaires et promotionnelles d'assurance captivantes grâce à son créateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos d'assurance et d'Acteurs AI pour donner vie à votre vision créative sans montage complexe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos explicatives d'assurance ?

HeyGen propose un créateur de vidéos en ligne robuste avec un éditeur glisser-déposer pour personnaliser entièrement vos vidéos explicatives d'assurance. Utilisez des Avatars AI réalistes, générez des voix off naturelles avec la synthèse vocale, et ajoutez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.

Les agents d'assurance peuvent-ils facilement produire du contenu vidéo professionnel avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne intuitif, permettant aux agents d'assurance de produire facilement du contenu vidéo professionnel. Avec une vaste bibliothèque de médias et des modèles personnalisables, vous pouvez rapidement créer des vidéos optimisées pour les réseaux sociaux et la communication client.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec l'AI ?

HeyGen simplifie la création vidéo en intégrant des capacités AI puissantes, transformant le texte en vidéos dynamiques. Notre plateforme propose divers Acteurs AI et Avatars AI, couplés à une synthèse vocale avancée, pour rationaliser la production de contenu de haute qualité sans besoin de caméras ou de logiciels complexes.

