Créez une vidéo d'une minute ciblant les responsables de la formation en entreprise, montrant comment un "générateur de formation pour instructeurs" au sein d'une "plateforme de formation alimentée par l'IA" simplifie la création de contenu pédagogique engageant. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec des diagrammes animés et des transitions fluides, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer le texte brut en scènes dynamiques avec des "avatars IA" expliquant des sujets complexes, mettant en avant les gains d'efficacité dans la formation de nouveaux instructeurs.

Générer une Vidéo