Créateur de Vidéos Dirigées par un Instructeur : Créez des Formations Engagantes Facilement

Transformez vos scripts en vidéos éducatives dynamiques sans effort en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour tous vos besoins de formation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Présentez dans une vidéo de 90 secondes comment les équipes de formation et développement peuvent créer efficacement des vidéos de formation technique en exploitant la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté. Le style visuel doit être démonstratif, avec des captures d'écran claires et des superpositions de texte concises, complétées par une voix off précise et explicative qui garantit que les détails techniques critiques sont facilement compris par le public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes destinée aux créateurs de cours en ligne cherchant à étendre leur portée mondiale, en soulignant la facilité de génération de vidéos multilingues grâce à la génération avancée de voix off de HeyGen. La vidéo doit présenter des visuels engageants et inclusifs à l'échelle mondiale et des tons de voix off variés, mettant en avant des transitions linguistiques fluides pour démontrer le soutien étendu de la plateforme pour des publics divers.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative convaincante de 45 secondes pour les créateurs de contenu éducatif, illustrant comment un créateur de vidéos éducatives peut rapidement produire un contenu visuellement riche en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen et des modèles et scènes flexibles. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des séquences de stock diversifiées, soutenu par une piste audio entraînante et informative qui transmet l'efficacité et la liberté créative au public.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Dirigées par un Instructeur

Transformez votre contenu pédagogique en leçons vidéo engageantes avec des avatars AI, des visuels dynamiques et une production fluide, rendant l'apprentissage accessible et percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre leçon. Saisissez vos points d'enseignement et explications, et notre plateforme convertira votre texte en un script vidéo dynamique en utilisant une AI avancée de texte à vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Instructeur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour servir d'instructeur à l'écran. Ces avatars AI délivreront votre leçon, assurant une présence professionnelle et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Enrichissez votre vidéo avec des visuels pertinents. Intégrez des images, vidéos et musiques de notre vaste bibliothèque de médias/stock, ou téléchargez vos propres ressources pour illustrer clairement vos concepts.
4
Step 4
Appliquez le Branding & Exportez
Personnalisez votre vidéo avec le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles intuitifs de branding. Une fois peaufinée, exportez votre vidéo de formation dirigée par un instructeur de haute qualité, prête pour toute plateforme LMS ou partage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles et engageantes, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs pour les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il soutenir la création de contenu éducatif engageant ?

HeyGen permet aux créateurs de cours en ligne et aux équipes de formation et développement de produire des vidéos de formation de haute qualité et du contenu de créateur de vidéos éducatives en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte à vidéo AI. Cela permet un enregistrement et une diffusion efficaces des leçons, en faisant un créateur de vidéos dirigées par un instructeur idéal.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour générer des avatars et des voix AI ?

HeyGen propose des avatars AI robustes capables de délivrer votre script avec une génération de voix off naturelle, transformant le texte en vidéo avec facilité. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars et de voix AI, assurant une présentation professionnelle pour toute vidéo éducative ou de formation.

Comment HeyGen facilite-t-il le montage et la production vidéo efficaces pour les équipes de formation et développement ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour les équipes de formation et développement avec des fonctionnalités de montage vidéo conviviales, y compris des modèles et un support complet de bibliothèque de médias/stock. Cela permet une création rapide de vidéos de formation soignées, permettant aux équipes de se concentrer sur le contenu plutôt que sur une production complexe.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues pour un public mondial ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues grâce à des capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres automatiques. Cela permet aux créateurs de cours d'atteindre efficacement un public mondial diversifié avec du contenu éducatif localisé.

