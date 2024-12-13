Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier leurs efforts de marketing. Le style visuel doit être lumineux et moderne, utilisant des coupes rapides et des graphiques engageants, complétés par une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer des idées en contenu captivant en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, démontrant comment générer des vidéos professionnelles à partir de simples textes, en exploitant efficacement le Text to Video AI pour économiser du temps et des ressources.

Générer une Vidéo