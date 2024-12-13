Générateur de Vidéos Dirigées par un Instructeur : AI pour des Cours Engagés

Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos AI peut simplifier leurs efforts de marketing. Le style visuel doit être lumineux et moderne, utilisant des coupes rapides et des graphiques engageants, complétés par une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer des idées en contenu captivant en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, démontrant comment générer des vidéos professionnelles à partir de simples textes, en exploitant efficacement le Text to Video AI pour économiser du temps et des ressources.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes destinée aux créateurs de cours en ligne, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos dirigées par un instructeur pour créer des modules d'apprentissage de haute qualité. Adoptez un style visuel épuré avec des animations subtiles et une voix calme et informative, en vous concentrant sur la transmission claire d'informations complexes. Mettez en avant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour illustrer comment des instructeurs personnalisés peuvent améliorer l'engagement des étudiants dans les vidéos pédagogiques sans avoir besoin d'une caméra.
Développez une vidéo de formation d'entreprise engageante de 30 secondes conçue pour les départements RH et de formation, en mettant l'accent sur l'efficacité de la production de vidéos de formation percutantes. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, avec une voix amicale et rassurante guidant le récit. Mettez en lumière la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, démontrant comment ajouter des voix off de haute qualité pour assurer clarté et cohérence dans toutes les communications internes, rendant les procédures complexes faciles à comprendre.
Imaginez une vidéo créative de 45 secondes pour les éducateurs K-12, promouvant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos éducatives. Le récit visuel doit être vibrant et imaginatif, avec des éléments animés et une bande sonore inspirante pour maintenir l'engagement. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement un contenu visuellement attrayant, illustrant comment des visuels dynamiques et une musique de fond soigneusement choisie peuvent transformer des leçons standard en expériences éducatives captivantes.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos dirigées par un instructeur

Transformez sans effort vos supports de formation en vidéos pédagogiques engageantes et professionnelles en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo.

1
Step 1
Créez votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par coller votre script de formation dans la plateforme. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour être votre instructeur à l'écran, posant le cadre de votre vidéo.
2
Step 2
Générez des Voix Off et Affinez le Contenu
Exploitez l'"AI de Texte en Vidéo" avancée pour convertir automatiquement votre script en voix off naturelles. Ajustez le rythme, l'accentuation et la prononciation pour correspondre parfaitement à votre ton pédagogique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo en incorporant des visuels pertinents, des enregistrements d'écran ou des médias de notre bibliothèque. Appliquez les "contrôles de marque" de votre entreprise comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence professionnelle cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo Finale
Une fois votre vidéo pédagogique terminée, "exportez"-la dans le format et la résolution souhaités. Vous pouvez ensuite la partager facilement sur des plateformes comme YouTube ou votre LMS, atteignant efficacement votre audience.

Clarifiez les Sujets Complexes

Transformez des sujets complexes, comme les sujets médicaux, en vidéos pédagogiques facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos pédagogiques avec l'AI ?

Le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen transforme vos scripts en vidéos pédagogiques dynamiques en utilisant des avatars humains AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cela simplifie considérablement la création de contenu éducatif captivant.

Quelles capacités font de HeyGen un générateur de vidéos dirigées par un instructeur idéal ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de formation engageantes et du contenu éducatif avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Il sert de générateur de vidéos dirigées par un instructeur complet, éliminant le besoin de configurations de studio complexes.

HeyGen prend-il en charge les options multilingues pour les créateurs de vidéos éducatives ?

Absolument. HeyGen prend en charge la création de vidéos éducatives dans plus de 140 langues, offrant des sous-titres multilingues robustes et une génération de voix off professionnelle pour garantir que votre contenu atteigne efficacement un public mondial.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos générées par AI à partir de texte ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos AI en convertissant efficacement le texte en vidéo, avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque. Cela vous permet de produire rapidement des vidéos pédagogiques professionnelles sans lourdes charges de production.

