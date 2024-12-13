Créateur de Vidéos de Formation Dirigée par un Instructeur pour des Cours Engagés
Créez instantanément des vidéos de formation professionnelles pour les équipes de formation et développement avec de puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les équipes de formation et développement, démontrant une nouvelle fonctionnalité de votre système CRM interne. Le style visuel doit être un enregistrement d'écran clair avec des points forts bien visibles, complété par une voix off précise et des sous-titres essentiels pour l'accessibilité. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement chaque étape, rendant la formation technique facilement compréhensible pour tous les membres de l'équipe.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes visant à engager les employés avec une prochaine session de formation dirigée par un instructeur. La vidéo doit utiliser des transitions dynamiques et des séquences vidéo professionnelles de la bibliothèque multimédia de HeyGen, sur une bande sonore entraînante et motivante. L'objectif est de créer de l'enthousiasme autour des vidéos de formation, en utilisant des modèles et des scènes conçus professionnellement pour capter l'attention rapidement et efficacement.
Développez une vidéo concise de 50 secondes pour vos pairs de l'industrie, partageant un conseil rapide sur les meilleures pratiques en gestion de projet. La présentation visuelle doit être moderne et de style infographique avec des superpositions de texte claires, associée à une voix AI confiante et articulée délivrant le contenu. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer vos conseils écrits en une pièce de partage de connaissances polie et percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez votre Offre de Cours.
Produisez une gamme plus large de contenus éducatifs et de vidéos de formation, vous permettant d'atteindre facilement un public mondial d'apprenants.
Améliorez l'Engagement des Apprenants.
Exploitez les vidéos générées par AI pour rendre la formation dirigée par un instructeur plus interactive et mémorable, améliorant significativement l'engagement et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement visuel du contenu éducatif ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et des présentations animées, transformant le contenu éducatif standard en expériences d'apprentissage dynamiques. Exploitez nos modèles personnalisables et notre créateur de personnages pour concevoir des vidéos explicatives visuellement époustouflantes qui résonnent vraiment avec votre public.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation dirigée par un instructeur efficace ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation en convertissant rapidement le texte en vidéo avec des voix off AI et une vaste bibliothèque de modèles conçus professionnellement. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour créer des vidéos pédagogiques de haute qualité, en faisant un outil de création vidéo idéal pour les équipes de formation et développement.
Comment HeyGen soutient-il les équipes de formation et développement dans la création de vidéos de formation multilingues ?
HeyGen permet aux équipes de formation et développement d'atteindre un public mondial grâce à ses traductions AI avancées et ses options multilingues pour les voix off et les sous-titres. Cela garantit que vos vidéos de formation des employés et de formation technique sont accessibles et percutantes dans le monde entier, brisant les barrières linguistiques pour votre contenu éducatif.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos de formation ?
HeyGen offre une personnalisation étendue à portée de main, y compris des contrôles de branding robustes pour intégrer harmonieusement votre logo, vos couleurs et vos superpositions de texte directement dans les vidéos de formation. Vous pouvez également utiliser nos modèles et scènes conçus professionnellement pour maintenir la cohérence de la marque dans tous vos projets de créateur de vidéos éducatives.