Générateur de Vidéos de Formation Dirigée par un Instructeur : Stimulez l'Apprentissage
Transformez rapidement vos scripts en vidéos de formation professionnelles et engageantes avec la technologie de pointe de texte en vidéo, parfaite pour les équipes L&D.
Créez une vidéo d'instruction convaincante de 45 secondes destinée aux éducateurs ou créateurs de cours en ligne, démontrant un concept scientifique complexe. Le style visuel et audio doit être moderne, lumineux et pédagogique, livré avec une voix amicale et articulée. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour structurer le contenu sans effort et ajoutez des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité pour des apprenants divers.
Développez une vidéo d'intégration des employés d'une minute, destinée aux professionnels des ressources humaines et aux spécialistes de l'intégration, expliquant les mises à jour des politiques de l'entreprise. Cette vidéo nécessite un style visuel corporatif et rassurant avec un accent sur la clarté et l'accessibilité, complété par une voix calme et guidante. Transformez les ressources textuelles existantes en une expérience visuelle engageante en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et personnalisez les avatars AI pour représenter votre marque pour un aspect soigné.
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les responsables de formation mondiaux, démontrant les fonctionnalités du produit dans plusieurs langues. La vidéo doit présenter un style dynamique, inclusif et visuellement diversifié, mettant en valeur différentes langues avec une voix off énergique et claire. Employez les avatars AI avancés de HeyGen et la génération de voix off puissante pour créer sans effort des vidéos multilingues, garantissant une qualité constante sur toutes les versions pour un public mondial.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Utilisez des avatars AI pour créer des vidéos de formation dirigée par un instructeur dynamiques qui augmentent significativement l'engagement et la rétention des apprenants pour tout contenu éducatif.
Élargissez la Production de Cours à l'Échelle Mondiale.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos éducatives de haute qualité, permettant aux équipes L&D d'élargir l'offre de cours et d'atteindre un public mondial avec des vidéos multilingues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'Avatars AI pour les vidéos de formation ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des Avatars AI réalistes qui peuvent délivrer du contenu vidéo de formation dirigée par un instructeur directement à partir de texte. Ses capacités avancées de texte en vidéo simplifient le processus, transformant les scripts en vidéos éducatives professionnelles sans production complexe.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et l'intégration des vidéos ?
HeyGen inclut des fonctionnalités robustes comme la génération automatique de sous-titres et la génération avancée de voix off pour améliorer l'accessibilité pour tous les apprenants. Les vidéos créées avec HeyGen peuvent également être intégrées de manière transparente dans diverses plateformes LMS, simplifiant la distribution pour l'intégration des employés et d'autres programmes de formation.
HeyGen peut-il répondre à des besoins de contenu diversifiés avec son créateur de vidéos éducatives ?
Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles personnalisables et prend en charge les vidéos multilingues, ce qui en fait un créateur de vidéos éducatives idéal pour les équipes L&D. Cette flexibilité permet la création de contenu éducatif engageant et accessible à l'échelle mondiale avec un branding personnalisé.
Comment les équipes L&D peuvent-elles tirer parti de HeyGen pour une intégration efficace des employés ?
HeyGen fournit aux équipes L&D des outils puissants pour créer rapidement du contenu d'intégration des employés et éducatif percutant. Avec des modèles personnalisables et des options de branding personnalisé, HeyGen garantit des vidéos de formation cohérentes et professionnelles qui sont à la fois engageantes et efficaces.