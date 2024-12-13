Générateur de Vidéos d'Instructions : Créez des Guides Pratiques avec l'AI

Produisez des guides pratiques et des vidéos de formation plus rapidement. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos instructions sans filmer.

Produisez un guide pratique de 45 secondes démontrant le processus de connexion à un nouveau portail en ligne, destiné aux utilisateurs débutants. La vidéo doit adopter un style visuel clair et étape par étape avec des captures d'écran engageantes, complétées par une voix off AI amicale et informative. Cette vidéo didactique utilisera la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer une narration dynamique accompagnée d'un avatar AI utile.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes décrivant les avantages de la vie durable pour un public général intéressé par les sujets environnementaux. L'esthétique visuelle doit être vibrante et optimiste, incorporant des séquences vidéo pertinentes de la bibliothèque multimédia de HeyGen et une musique de fond joyeuse. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour organiser le flux narratif, créant ainsi une sortie d'un générateur de vidéo AI percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation de 30 secondes sur l'étiquette efficace des e-mails pour les nouveaux employés dans un cadre d'entreprise. Le design visuel doit être professionnel et concis, avec un avatar AI soigné délivrant les points clés, soutenu par des sous-titres/captions clairs pour une compréhension universelle. Cette pièce concise met en avant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour la production rapide de matériel de formation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle de 90 secondes expliquant comment effectuer des étapes de dépannage de base pour smartphone, ciblant les personnes moins à l'aise avec la technologie. Le style de la vidéo doit être rassurant et facile à suivre, affichant des démonstrations pratiques avec une voix off AI calme et guidante pour chaque étape. Assurez-vous que le résultat final est adaptable à diverses plateformes de médias sociaux en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des proportions d'image de HeyGen pour cette vidéo d'instructions pratiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Instructions

Produisez rapidement des vidéos didactiques engageantes et informatives, des guides pratiques et du contenu de formation avec une technologie AI de pointe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte ou script. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo pour générer instantanément du contenu vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer vos instructions, apportant une présence professionnelle et cohérente à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des éléments de notre bibliothèque multimédia et appliquez vos contrôles de Marque pour un look soigné et conforme à votre image.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo didactique en l'exportant dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser l'Éducation en Santé

.

Transformez des informations médicales complexes en vidéos didactiques claires et faciles à comprendre pour de meilleurs résultats d'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos didactiques et de guides pratiques ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos didactiques professionnelles et des guides pratiques engageants. Exploitez notre générateur de vidéos AI avancé, avec des avatars AI réalistes et des voix off AI, pour transformer des scripts en matériel de formation clair et concis pour tout public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le matériel de formation ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace en offrant des avatars AI hyper-réalistes et des voix off AI de haute qualité. Cela permet aux entreprises de produire des vidéos de formation et des documents d'intégration personnalisés et évolutifs sans avoir besoin de ressources de production étendues.

Puis-je personnaliser les vidéos AI générées par HeyGen pour ma marque et mon contenu spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation grâce à ses divers Modèles et contrôles de Marque robustes, vous permettant d'adapter chaque vidéo AI au style unique de votre marque. Ajustez facilement tout, des avatars AI aux scènes et au contenu vidéo textuel.

Comment HeyGen soutient-il la création et la distribution de SOP et de documents d'intégration ?

HeyGen simplifie la création de SOP dynamiques et de documents d'intégration engageants grâce à sa plateforme intuitive de texte-à-vidéo. Générez des vidéos didactiques claires avec des sous-titres automatiques, puis partagez-les et exportez-les facilement sur diverses plateformes, améliorant ainsi la compréhension et l'efficacité de l'équipe.

