Générateur de Vidéos d'Instructions : Créez des Guides Pratiques avec l'AI
Produisez des guides pratiques et des vidéos de formation plus rapidement. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos instructions sans filmer.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 60 secondes décrivant les avantages de la vie durable pour un public général intéressé par les sujets environnementaux. L'esthétique visuelle doit être vibrante et optimiste, incorporant des séquences vidéo pertinentes de la bibliothèque multimédia de HeyGen et une musique de fond joyeuse. Utilisez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour organiser le flux narratif, créant ainsi une sortie d'un générateur de vidéo AI percutante.
Créez une vidéo de formation de 30 secondes sur l'étiquette efficace des e-mails pour les nouveaux employés dans un cadre d'entreprise. Le design visuel doit être professionnel et concis, avec un avatar AI soigné délivrant les points clés, soutenu par des sous-titres/captions clairs pour une compréhension universelle. Cette pièce concise met en avant la puissance d'un générateur de vidéo AI pour la production rapide de matériel de formation.
Concevez une vidéo tutorielle de 90 secondes expliquant comment effectuer des étapes de dépannage de base pour smartphone, ciblant les personnes moins à l'aise avec la technologie. Le style de la vidéo doit être rassurant et facile à suivre, affichant des démonstrations pratiques avec une voix off AI calme et guidante pour chaque étape. Assurez-vous que le résultat final est adaptable à diverses plateformes de médias sociaux en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des proportions d'image de HeyGen pour cette vidéo d'instructions pratiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Création de Cours et la Portée.
Générez plus rapidement des vidéos didactiques et des cours diversifiés pour éduquer efficacement un public mondial.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Utilisez l'AI pour produire des vidéos de formation engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention pour les employés ou les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos didactiques et de guides pratiques ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des vidéos didactiques professionnelles et des guides pratiques engageants. Exploitez notre générateur de vidéos AI avancé, avec des avatars AI réalistes et des voix off AI, pour transformer des scripts en matériel de formation clair et concis pour tout public.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour le matériel de formation ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI efficace en offrant des avatars AI hyper-réalistes et des voix off AI de haute qualité. Cela permet aux entreprises de produire des vidéos de formation et des documents d'intégration personnalisés et évolutifs sans avoir besoin de ressources de production étendues.
Puis-je personnaliser les vidéos AI générées par HeyGen pour ma marque et mon contenu spécifiques ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation grâce à ses divers Modèles et contrôles de Marque robustes, vous permettant d'adapter chaque vidéo AI au style unique de votre marque. Ajustez facilement tout, des avatars AI aux scènes et au contenu vidéo textuel.
Comment HeyGen soutient-il la création et la distribution de SOP et de documents d'intégration ?
HeyGen simplifie la création de SOP dynamiques et de documents d'intégration engageants grâce à sa plateforme intuitive de texte-à-vidéo. Générez des vidéos didactiques claires avec des sous-titres automatiques, puis partagez-les et exportez-les facilement sur diverses plateformes, améliorant ainsi la compréhension et l'efficacité de l'équipe.