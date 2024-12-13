Votre Générateur de Vidéos Pédagogiques AI pour un Contenu d'Apprentissage Rapide

Transformez sans effort des invites textuelles en vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI réalistes.

Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant un produit innovant. Le style visuel doit être élégant et professionnel avec une voix off dynamique et engageante, et doit utiliser la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour convertir rapidement le texte marketing en un récit captivant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux éducateurs, présentant un nouvel outil d'enseignement en ligne. Cette vidéo doit inclure un avatar AI amical et accessible avec des sous-titres clairs, en utilisant les capacités "Avatars AI" et "Sous-titres/captions" de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement d'un public d'apprenants diversifié.
Exemple de Prompt 2
Produisez un module de formation de 90 secondes pour les équipes de L&D, couvrant les directives essentielles de conformité. Le style visuel et audio doit être autoritaire et informatif, en tirant parti des "Modèles & scènes" et du "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour créer une expérience d'apprentissage soignée et standardisée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux marketeurs, mettant en avant une tendance récente. Cette vidéo animée doit être visuellement riche et accrocheuse, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen et une "Génération de voix off" de haute qualité pour capter l'attention immédiate.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Pédagogiques

Transformez rapidement votre texte en vidéos pédagogiques engageantes. Créez facilement du contenu de formation captivant, des vidéos éducatives et des vidéos explicatives.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre texte pédagogique ou téléchargez un script pour utiliser le générateur de texte en vidéo, formant la base de votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou de modèles professionnels pour représenter visuellement vos informations et engager efficacement votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Réalistes
Améliorez votre vidéo en ajoutant des voix off réalistes générées directement à partir de votre script, assurant une narration claire et professionnelle pour vos vidéos de formation.
4
Step 4
Générez & Exportez
Finalisez votre vidéo éducative, puis générez et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être partagée de manière percutante sur vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier des Sujets Complexes

.

Transformez des sujets complexes, tels que des sujets médicaux, en vidéos explicatives claires et digestes en utilisant la génération de texte en vidéo pour un apprentissage amélioré.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos éducatives ?

HeyGen sert de créateur de vidéos éducatives avancé, utilisant des avatars AI et des voix AI réalistes pour transformer des invites textuelles en leçons vidéo engageantes. Sa plateforme intuitive et ses modèles personnalisables simplifient la production de vidéos pédagogiques de haute qualité.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil puissant pour générer des vidéos de formation ?

HeyGen est idéal pour les équipes de L&D qui ont besoin de produire des vidéos de formation et des vidéos explicatives de manière efficace. Il offre des fonctionnalités telles que des voix off AI, des sous-titres générés automatiquement et des contrôles de marque personnalisés pour garantir un contenu de formation des employés clair et professionnel.

HeyGen peut-il créer divers types de contenu vidéo créatif ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI polyvalent, capable de produire divers contenus vidéo créatifs, des vidéos promotionnelles pour les réseaux sociaux aux vidéos animées. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs vidéos en utilisant une riche bibliothèque de médias stock et des modèles préfabriqués.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo pour les utilisateurs ?

HeyGen simplifie la création vidéo en convertissant le texte en vidéo à l'aide d'avatars AI et de voix AI réalistes, éliminant les étapes de production complexes. Ses outils de montage vidéo conviviaux, y compris le sous-titrage automatique et le redimensionnement des ratios d'aspect, rendent la création de vidéos professionnelles accessible et efficace.

