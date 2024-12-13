Générateur de Vidéos Pédagogiques Sans Effort

Transformez rapidement le texte en vidéos pédagogiques engageantes en utilisant notre fonctionnalité avancée de texte en vidéo pour simplifier l'apprentissage.

Créez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique, démontrant un processus d'installation de logiciel complexe. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des enregistrements d'écran et des superpositions graphiques épurées, complétés par une voix off engageante générée par l'IA. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu et un avatar IA pour présenter clairement les étapes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation de 2 minutes destinée aux nouveaux employés pour l'intégration technique, détaillant les politiques d'utilisation des logiciels de l'entreprise. Le style visuel doit être engageant et accessible, incorporant des modèles professionnels et des scènes avec des superpositions de texte claires et concises. Assurez-vous que les sous-titres/captions de HeyGen sont activés pour l'accessibilité, soutenant diverses préférences d'apprentissage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes pour le personnel de support technique, illustrant une astuce de dépannage rapide pour un problème de réseau spécifique. Le style visuel et audio doit être rapide et informatif, avec des séquences vidéo pertinentes de la bibliothèque multimédia de HeyGen et une voix off IA précise guidant le spectateur à travers chaque étape.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de 75 secondes pour les managers non techniques, simplifiant un nouveau flux de travail technique automatisé. Employez un style de narration visuelle propre et professionnel, en utilisant les modèles personnalisables de HeyGen pour représenter visuellement des concepts abstraits. Assurez-vous que la vidéo peut être facilement adaptée pour différentes plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Pédagogiques

Transformez sans effort vos connaissances en vidéos pédagogiques engageantes, complètes avec des avatars IA et des visuels dynamiques, prêtes à être partagées en quelques minutes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre texte pédagogique ou téléchargez un script. Le générateur de vidéos pédagogiques IA convertit sans effort votre contenu écrit en une narration vidéo dynamique en utilisant la technologie de texte en vidéos.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'Avatars IA pour être votre présentateur à l'écran, apportant un visage professionnel et accessible à vos vidéos de formation sans avoir besoin d'une équipe de tournage.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez vos vidéos pédagogiques avec des visuels et graphiques pertinents. Utilisez des Modèles préconçus et une riche bibliothèque multimédia pour rendre votre contenu clair et engageant.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo pédagogique terminée, exportez-la facilement dans divers formats. Générez des liens partageables pour distribuer votre contenu de formation de haute qualité sur n'importe quelle plateforme avec facilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Efficacité de la Formation

.

Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant significativement l'engagement des participants et améliorant la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pédagogiques ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos pédagogiques IA, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos pédagogiques professionnelles avec des Avatars IA et des voix off IA réalistes, simplifiant considérablement le processus de production.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation ?

HeyGen fournit des outils d'édition vidéo robustes pour une personnalisation avancée de vos vidéos de formation, y compris des contrôles de marque, le redimensionnement des ratios d'aspect, et des sous-titres et captions automatiques, garantissant un contenu de haute qualité et sur mesure.

Puis-je utiliser des Avatars IA et des modèles pour améliorer mes vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen vous permet de tirer parti d'une bibliothèque diversifiée d'Avatars IA et de modèles personnalisables pour produire rapidement des vidéos explicatives engageantes. Cela permet une création de contenu efficace directement du texte en vidéos.

HeyGen est-il un outil accessible basé sur le navigateur pour générer des vidéos tutoriels ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un outil entièrement basé sur le navigateur, facilitant la génération de vidéos tutoriels de haute qualité depuis n'importe quel endroit. Une fois créées, les vidéos peuvent être facilement partagées via des liens partageables.

